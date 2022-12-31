中國疫情嚴峻！韓國駐地外交人員　逾6成染新冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，隨著中國境內疫情擴散，韓國駐成都總領事館和駐瀋陽總領事館也一度宣布暫停簽證業務。
報導提到，中國政府近期一改實施近3年的清零政策，開始與疫情共存，境內確診人數呈現激增態勢，美國等國家已針對從中國出發的旅客，採取入境限制措施，韓國政府也宣布跟進，除了限時停發赴韓短期簽證、暫停從中國起飛的航班增班計劃以外，還要求自中國入境人員需於入境前後接受新冠檢測等，且航班只能統一降落在仁川國際機場。
值得注意的是，由於中國疫情而延燒到海外的缺藥、搶藥潮也已燒到韓國，雖然有韓媒30日稍早曾報導，考量到海關規定本就嚴謹，以及韓國感冒藥原料多來自中國等因素，暫時不對感冒藥和退燒藥實施禁令、禁止出口。然而，《韓聯社》30日晚間的報導則稱，韓國保健福祉部、食品醫藥品安全處（食藥處）、關稅廳（海關）30日已召開會議，決定施行杜絕感冒藥囤積行為對策，推進流通改善措施，限制藥店感冒藥銷售數量；食藥處計劃下週初召開公共衛生危機應對委員會會議，敲定相關措施實施的時間、對象，以及具體銷售限制數量，同時加強對通過機場和包裹走私感冒藥的打擊力度，積極查處感冒藥囤積行為。
韓國並非唯一改變政策走向的國家，由於中國疫情不確定因素高，國際社會也陸續有成員，從原本的不限制中國入境旅客，改為要求入境時須提供檢測陰性證明等措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。