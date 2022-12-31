塔利班禁女性上大學！教授淚撕文憑：這裡不是受教育之地
塔利班組織接管阿富汗政權後，曾向國際社會保證，女性仍將擁有受教、工作的權利，然而這1年多以來，塔利班對女性祭出的規定越來越多，近期又禁止女性接受大學教育、入讀小學、禁止擔任教師等等，意味著阿富汗女性將被失去所有受教育機會，還不准女性任職於非政府組織（NGO），引發國際社會撻伐。1位來自阿富汗首都喀布爾的教授，為此在電視直播中，哽咽撕毀自己的多張文憑以示抗議，直言阿富汗已不再是個能受教育的國度。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，這位名叫馬沙爾（Ismail Mashal）的男子，是喀布爾私立馬沙爾大學的創辦人，也身兼喀布爾大學講師，本週他在阿富汗電視台《Tolo News》露面，含淚當眾撕毀了他的多張畢業證書，包含碩士和博士學位。
報導提到，馬沙爾撕毀的這些文憑都是原件，他直言自己已不再需要這些東西，因為這個國家（阿富汗）已不是接受教育的地方，如果他的姊姊、母親都不能讀書，那他也不想接受這種教育。
馬沙爾撕毀文憑的片段在網路上廣為流傳，許多人都欽佩他的勇氣，以及願意為女性發聲的決心，常駐英國的阿富汗移民兼難民事務部長前政策顧問納西米（Shabnam Nasimi）就在轉發影片時表示，這是「令人震驚」的場面。
《自由歐洲電台》則分析，除了女性，阿富汗也有不少男性公開通過罷工、辭職和街頭示威等活動，抗議塔利班禁止女性讀大學的決定，這在阿富汗根深蒂固的父權制和保守社會中並不尋常，充分說明了民眾對塔利班逐漸恢復其殘酷、嚴厲統治的不滿。
隨著抗議活動延燒，一句「要麼教育所有人，要麼不教育任何人」的口號，也迅速傳播到阿富汗各地，雖然面臨來自塔利班的威脅，但阿富汗諸多男性皆強調，會持續聲援「他們的姊妹」，因為他們要的是一個自由、男女享有平等權利的國家。