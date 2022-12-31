花敬群下備詢台惹議 王鴻薇怒批態度傲慢、民進黨沒檢討
國民黨立委李貴敏28日在立法院內政委員會質詢有關戶政資料資安問題，結果備詢的內政部代理部長花敬群指李的問題太抽象無法回答，甚至直接走下備詢台。國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今（31）日批，民進黨政府官員態度傲慢，花敬群面對在野黨立委質詢，不是假裝聽不見，就是反質詢，還離開備詢台，顯然民進黨的敗選檢討，只是紙上談兵。
記者余祥／台北報導
王鴻薇今日到濱江市場掃街拜票，與對手吳怡農撞場，王鴻薇說，沒有較勁的意味，因為他的行程是兩三天前就安排好的，昨日才知道原來吳怡農也安排在濱江市場拜票，最後衝刺階段，大家都會盡量爭取民眾支持。
王鴻薇日前批民進黨「抗中保農」，遭吳怡農回批貼標籤，王鴻薇說，這陣子以來包括民進黨、吳怡農團隊一再扣紅帽子，過去民進黨也操作抗中保台，若循過去路數，就是抗中保農的操作，無庸置疑。
至於高端涉嫌內線交易，王鴻薇批，民進黨過去為了護航高端，不惜阻擋國外疫苗，高端問題當然該解決，且早就該解決；她也提醒，「當時民進黨護航高端的幕後推手，現在同一批人繼續推薦吳怡農。」
有關花敬群備詢時直接走下台，王鴻薇批花敬群傲慢，2300萬的戶政資料外洩，在野黨立委質詢不對嗎？顯然民進黨的敗選檢討，只是紙上談兵。