偕嫩模開房遭開除！山下智久致電一句話反被讚：好男人
曾為傑尼斯偶像的日本男神山下智久，在2020年與17歲女模開房間8小時被拍，事後遭到傑尼斯開除；少了偶像包袱後的山下智久，如今演藝事業反而大放異彩，不僅發展至好萊塢，還在影集《今際之國的闖關者2》全裸演出。近日日本媒體再度爆料，山下智久當時其實有聯繫該名女模，而且不是責罵反而是暖心關懷。
記者黃雅琪/綜合報導
日本媒體在2020年8月拍到，山下智久與17歲未成年女模先在酒吧喝酒聊天，接著又去開房間長達8小時，事後該名少女聲稱是自己謊報年紀，但是在日本社會的輿論下，山下智久最終在同年10月退出傑尼斯，結束長達24年的合作關係。離開傑尼斯後的山下智久，帶著本身的高人氣繼續拓展演藝事業，在《今際之國的闖關者2》劇中秀出精實肌肉身材，展現出以往未曾曝光的一面，令觀眾又驚又喜。
根據《週刊女性PRIME》報導，當年與山下智久開房間的女模，在直播中透露，事情爆發後她就立刻刪除所有與山下智久的聯繫方式，但是山下智久還是透過友人聯繫到她，原本以為對方會痛罵她隱瞞未成年的事實，沒想到電話接通第一句話竟然是：「妳還好嗎？」超大氣的反應也令該名女模狂讚山下智久是「好男人」。