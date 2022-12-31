回顧全年氣象！南北部雨極端 南部3測站降雨近30年新低
2022年末，中央氣象局回顧全年並預測明年第一季天氣展望，其中在雨量部分，今年雨量北多南少，北部鞍部站創下設站以來降雨最多紀錄，但南部台南、恆春、大武站的平均雨量創下30年最低，南部水庫水位大多偏低，特別呼籲民眾愛惜水資源，並注意節約用水。
編輯中心／綜合報導
氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，台灣歷年來雨量均呈北多南少，主要是秋颱跟東北季風共伴效應會來雨勢，但南部若沒有颱風且西南季風較弱時，就會減少降雨量，並須等到梅雨季才有雨；但呂國臣話鋒一轉指出，今年較極端，北部大屯山區鞍部站創下了設站以來的新高降雨量，基隆降雨量達同期第二，竹子湖及蘇澳是同期第三，但南部台南、恆春、大武站，年平均雨量創下近30年最低紀錄，也因為南部久旱不雨，曾文水庫蓄水量不到三成，讓台南水情拉警報。
整體來說，2022年為春季正常偏暖、梅雨季偏冷且降雨集中、夏季高溫少雨、侵台颱風偏少、秋冬季則是先暖後冷。此外，呂國臣也說，今年直到9月2日才發布颱風警報，是史上最晚才發布颱風警報的一年。
展望明年第一季，呂國臣預測雨量正常至偏少，將待明年春季後回復正常，呼籲民眾愛惜水資源，並注意節約用水；溫度部分，明年1至3月各地平均氣溫以正常的機率較大，但每年 1、2 月是一年之中最冷的月份，冬季平均氣溫即使偏暖，仍間有低溫出現的機會，須適時做好禦寒措施，在冷氣團或寒流影響期間，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒。（編輯：林莞茜）