電子股有望成元月行情主軸　唯得留意提前獲利賣壓

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法人動向上，外資續賣台股1.23兆元，不僅金額為單年度史上最高，且連續第3年減碼台股，自營商全年度也呈現賣超2937.62億元，僅有投信法人連續第4年回補台股達2841.56億元。
保德信大中華股票投資市場投資長郭明玉分析，今年來台股跌幅超過兩成，雖然幅度已大，但因為全球經濟前景仍不明朗，預期明年上半年大盤仍會受到景氣趨緩、庫存去化等影響，不過進入下半年之後，有望見到台股開始展開彈升行情，預料全年指數走勢將呈現先蹲後跳，若以14500點為基準，明年指數有望繳出10%至15%的漲幅。
針對2023年元月行情，郭明玉認為，電子指數近月表現相較傳產與傳產弱勢，29日盤中一度跌破季線，預料年底假期結束外資歸隊後，電子股有望再度成為元月行情的主角，帶動一波紅包行情，特別是前景展望能見度高的網通、伺服器、IP，另外像是車用相關、綠能相關、疫後解封受惠股等，也值得留意。
但郭明玉提醒，由於兔年農曆年相對較早，可能提前引發市場落袋心態，且明年台股仍受到全球景氣、經濟、通膨等走勢牽動，建議宜密切留意美股、美元等國際市場動向，指數高檔整理機率高。
針對2023年台股展望，郭明玉表示，由於科技股占台股權值最高，台灣科技產業景氣枯榮左右台股走勢，自下半年以來，台灣的PMI新增訂單指數即下降至50的枯榮值以下，反映出廠商新接訂單動能受到國際與終端消費影響而出現放緩，不過從歷史數據分析，當新增訂單落於50之下後半年往往能見到回升。
另外，郭明玉指出，影響貫穿今年台股的消費性電子廠商庫存問題，自今年第二季底、第三季初開始出現明顯攀升，但近期則是半導體大廠下游庫存上升，從美國主要IC設計大廠的數據推估，預料這波庫存去化將維持至明年上半年，也是明年值得留意的台股指標。
至於中國解封對經濟的提振作用，郭明玉認為，中國經濟復甦有望在明年3月兩會後明顯浮現，屆時有利於相關台廠或產業表現，惟仍須留意全球經濟是否如預期出現軟著陸，以及庫存去化後的需求面是否出現谷底翻揚成長。
整體而言，郭明玉認為，經過今年的修正，目前台股本益比已接近2008年金融風暴期間低位，加上明年升息將進入尾聲，低本益比更突顯未來台股價格揚升的潛力與機會，且台股殖利率在亞股中名列前茅，部分今年獲利佳之產業與個股，預料明年配息的現金殖利率具有吸引力，加上不少內需型產業已開始受惠於疫情開放後利多，包括旅遊、消費族群等，對於台股股價將形成一股支持。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。