汪小菲花15分鐘苦求別爆許雅鈞 葛斯齊：你是知道什麼？
資深娛樂狗仔葛斯齊昨（30日）晚在臉書直播，公開7月和大S前夫汪小菲通話的錄音，汪小菲花了整整15多分鐘苦求葛斯齊不要爆小S老公許雅鈞的料，「不許喔！因為他們（夫妻）都這麼多年了！這是我家人的家事！我希望他們好！你不許爆」，但葛斯齊沒說要爆何事，由此可知汪小菲可能知悉有不能說的祕密。
娛樂中心／綜合報導
電話中，葛斯齊對汪小菲說：「我跟你講一件事情，我不是針對誰，我就事論事，我下個要爆的卦就是許雅鈞！」沒想到，另一頭的汪小菲突然緊張起來，提高分貝、不停跳針吼說：「你不許爆我家人啊！他還是我家人！你不許報我家人不好，兄弟！讓我不好也不能讓家人不好！不許！」讓葛斯齊相當傻眼。
錄音播到一半，旁邊出現女人「喂」一聲的聲音，葛斯齊表示那個人就是張穎穎。汪小菲繼續跟葛斯齊求情，希望他不要爆許雅鈞，自己沒什麼條件可以拿出來談判，下一句突然沒來由地問：「你什麼星座的？金牛座還是巨蟹座？」葛斯齊表示很無言，因為汪小菲一個月內已經問過3次，「他的記憶啊...我不知道該怎麼說，這個人到底是不是真心？你講過的話他有沒有記著？還是他只想做自己的人設？」
汪小菲語速放慢，鄭重地說：「我不希望你爆許雅鈞！」葛斯齊問他：「你是真不希望還是假不希望？小S怎麼對你你忘了啊？」汪小菲再度大喊：「那不重要！我真心不希望！人家過好日子，好好過，幹嘛弄他們？等我回台北請你吃飯！你可以跟他談，讓他做更好的人，不能爆！如果爆我來扛，給我面子！畢竟是親人一場，許雅鈞不能爆！不行！他們家很好，你要想，哪個家庭沒問題呢？」（編輯：楊穎軒）