「小孩」歸隊天王星跨年！粉絲凌晨3點排隊擠爆麗寶樂園
今晚跨年夜各縣市跨年晚會一場比一場精采！其中，當紅人氣團體「天王星」成員小孩捲，跨年夜首度歸隊天王星，要在台中「閃耀台中跨年夜」以及麗寶樂園兩場跨年演唱會與歌迷見面，消息一出果然吸引粉絲暴動！今日中午台中大太陽下，粉絲大排人龍等進場的畫面曝光，足見天王星的高人氣。麗寶樂園則表示，要到今日下午2時才開放進場。
記者汪睿琦/綜合報導
人氣選秀節目《原子少年》節目中冠軍出道的團體「天王星」成員小孩，因今年10月中退隊，引發大批粉絲不捨。不過天王星全團團魂不滅，除了時常能看見小孩與其他成員和體互動的畫面不斷曝光，今天晚上跨年天王星「完整體」也將出席台中兩場晚會，引發大批鐵粉嗨瘋要去朝聖。
今日中午台中氣溫約攝氏24度，但大太陽下麗寶樂園外仍有大批粉絲搶著卡位進場。《NOWnews今日新聞》致電麗寶樂園求證，業者表示其實昨天下午就有一些演出者彩排活動，當時就有些粉絲陸續在排隊想進場看，「但我們是不希望他們過夜，也不能搭帳棚、放東西（卡位）。」粉絲們也相當遵守，大部分都是本人親自來排隊，大約凌晨3、4點就有人陸續來排。麗寶強調，樂園方開放入場時間為下午2點，目前也已經有200多位粉絲在現場卡位等候搖滾區。
事實上，今晚跨年全台有20多場表演晚會，加上今年迎來疫後解封第一個新年，民眾想出門的心再也按耐不住，更讚的是，孝琳、前Gfriend單飛新組合VIVIZ、國民姊夫Akira等日韓巨星也因應解封跨海來台陪粉絲們一起跨年，超紅選秀節目《原子少年》出道的男團Ozone、FEniX、AcQUA源少年、VERA、土星、天王星等各位粉絲最喜愛的idol也將全台跑透透；更讚的是，「魔獸」霍華德的球迷朋友不用再撲空，「這場」絕對上場還有機會跟你近距離互動！