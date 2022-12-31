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王瑞玲爆宋逸民夫妻洗腦「奉獻可以發大財」　抖擴堂內幕

▲宋逸民主導的教會「藝起發光」爭議連環爆。（圖／翻攝自藝起發光臉書）
▲宋逸民主導的教會「藝起發光」爭議連環爆。（圖／翻攝自藝起發光臉書）

娛樂中心／綜合報導

宋逸民主導的教會「藝起發光」爭議連環爆，前資深教友、醫藥記者王瑞玲昨（30日）在臉書表示，不是當事人或根本不常來，不要說得像是國度事業裡的資深教友一樣，他們被迫離開的痛苦經歷外人無法知悉，呼籲不要在談話性節目上說得煞有其事，「我們不是宗教版的柬埔寨」，並說明藝起發光從協會變成教會的過程，以及奉獻、擴堂等真相。

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王瑞玲表示，成立教會有5種條件，「有一天當國度業的牧者站在臺上告訴大家，我們有很好的音效設備、我們有很好的影音設備、我們有舒服的環境、我們有眾多的藝人及公眾人物在這裡、我們在這裡請中華神學院的老師來為我們上神學課，我們不是協會，根本就是一個教會，這時我們的口徑一致，全部把協會改成教會！」

▲▼「藝起發光」從財團法人協會轉型成教會。（圖／翻攝自藝起發光臉書）
▲▼「藝起發光」從財團法人協會轉型成教會。（圖／翻攝自藝起發光臉書）
▲「藝起發光」從財團法人協會轉型成教會。（圖／翻攝自藝起發光臉書）
奉獻的真實過程，王瑞玲說，兩年來她當過收奉獻、講解奉獻意義的人，「我們上台必須要說，只要你奉獻1塊錢，上帝會給你99塊錢的回報，牧者說，如果沒有讓你收入變多，你可以去找牧師...他不是給你99塊錢，而是99分的祝福！坦白說，這是我到許多教會去作生命見證分享講員時，從來沒有看到過的情形，因為所有的正統教會，會把奉獻放在團契快結束前才會把奉獻『袋子』拿出來！」

王瑞玲說，資深教友才能拿到一個奉獻用的信封袋，團契前負責司獻的同工，要把奉獻袋在小圓桌上排列好，並大聲呼籲要進入團契的人，不要忘記把錢放在奉獻袋，不過都是憑感動奉獻，金額多寡沒有強迫，大小鈔票、硬幣都可以，也可以把奉獻袋直接放回透明架上，「沒有資格奉獻的人，請不要把自己說得好像被人搶劫一樣！因為我們都認為這些奉獻，都會用在服事神和事工上面。和奉獻成功哲學一點關係都沒有！但不知從何時開始，牧者夫妻洗腦成『奉獻成了一種你可以發大財的成功哲學』！」

▲王瑞玲批宋逸民夫妻洗腦教友。（圖／翻攝自藝起發光臉書）
▲▼王瑞玲批宋逸民夫妻洗腦教友。（圖／翻攝自藝起發光臉書）
▲▼王瑞玲批宋逸民夫妻洗腦教友。（圖／翻攝自藝起發光臉書）
而擴堂金額光靠資深教友不夠，才會開始出現分期付款計畫，時間到了同工就會打電話給這些擴堂勇士，告訴你要繳錢了，擴堂勇士必須固定來聚會，才會說服你成為擴堂勇士，「所以在談話節目裡說明的這些人根本不了解實際狀況，還說的不清不楚，感覺自己像被詐騙，其實是你還沒有資格拿固定的奉獻信封袋和擴堂勇士資格。」

王瑞玲表示，擴堂時間從3年壓縮到1年，因為新堂的租約只有3年，時間緊迫，離開人全都是掏出6位數到7位數的金額，但他們開始質疑「買一個家，都不跟家人商量的嗎」、「難道3年租約一到我們又要當勇士了嗎」、「擴堂不應該是買一塊地蓋成一座教會，讓大家在心靈上有固定安穩之處嗎」、「來聚會的人又沒有很多，為什麼要擴堂呢？」

▲▼王瑞玲轉發花蓮清明返鄉專車購票新聞反擊。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
▲王瑞玲在「藝起發光」待了2年離開。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
牧者夫妻就會不斷提醒資深教友「老了，我們還要一起在這裡互相包尿布喔」，王瑞玲直言：「以為這些都是為了我們屬靈的家人們，殊不知呈現在我們眼前的成了裝潢美、氣氛佳的牧師、師母室，座位比同工還要多的辦公室，可以練舞、吃愛宴的場地，拍出影片畫質好、演唱會前置、後制的經費呀！」（編輯：楊穎軒）

▲王瑞玲全文。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
▲王瑞玲全文。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
▲王瑞玲全文。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
▲王瑞玲全文。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
▲王瑞玲全文。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
▲王瑞玲全文。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
▲王瑞玲全文。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）

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