王瑞玲爆宋逸民夫妻洗腦「奉獻可以發大財」　抖擴堂內幕

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奉獻的真實過程，王瑞玲說，兩年來她當過收奉獻、講解奉獻意義的人，「我們上台必須要說，只要你奉獻1塊錢，上帝會給你99塊錢的回報，牧者說，如果沒有讓你收入變多，你可以去找牧師...他不是給你99塊錢，而是99分的祝福！坦白說，這是我到許多教會去作生命見證分享講員時，從來沒有看到過的情形，因為所有的正統教會，會把奉獻放在團契快結束前才會把奉獻『袋子』拿出來！」
王瑞玲說，資深教友才能拿到一個奉獻用的信封袋，團契前負責司獻的同工，要把奉獻袋在小圓桌上排列好，並大聲呼籲要進入團契的人，不要忘記把錢放在奉獻袋，不過都是憑感動奉獻，金額多寡沒有強迫，大小鈔票、硬幣都可以，也可以把奉獻袋直接放回透明架上，「沒有資格奉獻的人，請不要把自己說得好像被人搶劫一樣！因為我們都認為這些奉獻，都會用在服事神和事工上面。和奉獻成功哲學一點關係都沒有！但不知從何時開始，牧者夫妻洗腦成『奉獻成了一種你可以發大財的成功哲學』！」
而擴堂金額光靠資深教友不夠，才會開始出現分期付款計畫，時間到了同工就會打電話給這些擴堂勇士，告訴你要繳錢了，擴堂勇士必須固定來聚會，才會說服你成為擴堂勇士，「所以在談話節目裡說明的這些人根本不了解實際狀況，還說的不清不楚，感覺自己像被詐騙，其實是你還沒有資格拿固定的奉獻信封袋和擴堂勇士資格。」
王瑞玲表示，擴堂時間從3年壓縮到1年，因為新堂的租約只有3年，時間緊迫，離開人全都是掏出6位數到7位數的金額，但他們開始質疑「買一個家，都不跟家人商量的嗎」、「難道3年租約一到我們又要當勇士了嗎」、「擴堂不應該是買一塊地蓋成一座教會，讓大家在心靈上有固定安穩之處嗎」、「來聚會的人又沒有很多，為什麼要擴堂呢？」
牧者夫妻就會不斷提醒資深教友「老了，我們還要一起在這裡互相包尿布喔」，王瑞玲直言：「以為這些都是為了我們屬靈的家人們，殊不知呈現在我們眼前的成了裝潢美、氣氛佳的牧師、師母室，座位比同工還要多的辦公室，可以練舞、吃愛宴的場地，拍出影片畫質好、演唱會前置、後制的經費呀！」（編輯：楊穎軒）