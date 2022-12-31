阿信中槍！她懷孕看五月天演唱會 婆婆怪罪害金孫愛尖叫
知名樂團五月天，近日舉辦多場「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，吸引大批粉絲搶票朝聖！舉辦演唱會活動無可避免的就是大家一起唱跳、尖叫聲四起的狀況，但有一名網友卻在臉書發文抱怨，提到婆婆牽拖孫子愛尖叫的原因，是因為她在懷孕時去看五月天演唱會所導致，離譜的言論除了引起網友熱議，還瘋狂標記五月天。
記者黃雅琪/綜合報導
五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，昨（30）日晚間在樂天桃園棒球場舉辦第4場，與2.5萬名粉絲一起同樂，還邀請到天后劉若英擔任特別來賓，獻唱經典名曲〈成全〉、〈後來〉嗨翻全場。正所謂人紅是非多，沒想到五月天居然還捲入婆媳紛爭中，一名網友日前在臉書社團「靠北婆婆2.0」匿名發文：「兒子現在1歲很愛尖叫，婆婆説是兒子在肚子時，妳看五月天演唱會尖叫，所以兒子也愛尖叫。」
如此誇張的牽拖言論，釣出一大批五月天粉絲熱烈討論「所以我老公很愛講幹話，是因為在妳肚子裡學來的囉～」、「我8個月去看田馥甄演唱會，不知道我兒子以後會不會變女神？」還有許多網友標記五月天、阿信的粉專「五月天阿信為表示歉意，應該要再開演唱會讓婆婆也一起尖叫，順便離開地球表面！」、「五月天阿信你中槍了！」、「五月天阿信主唱大人，這該如何處理？」、「五月天Mayday你們可能要再唱個20年，等到小朋友一起來看演唱會。」