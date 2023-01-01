四大超商福袋懶人包！7-11、全家今開賣　內容物比一比

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◾開賣時間：1月1日凌晨0點起
◾福袋款式：分為299／499／999／1299／1699元，合計30款
◾大獎：瑪莎拉蒂Levante GT跑旅（2名，市價396萬元）、柏金包 BIRKIN牛皮30CM（1名，市價86.6萬）、光陽lonex S7R電動機車（20名，市價近9.9萬元）。
7-ELEVEN今年依不同價位共推出30款福袋，其中最低價的「基本款」福袋是299元，所有福袋都可抽396萬跑旅，差別在抽獎次數，299元福袋抽1次、1299元福袋最多可抽6次。
以299元福袋來說，共有8款造型不可挑款，外面的袋子是伸縮增量托特包、或是防潑水拉鍊提袋兩種袋型，內容物固定是紅包袋2入、飲料3罐、餅乾2包、Mini口口香1包、濕紙巾、品牌優惠券，1組抽獎機會。品牌優惠券包含精品美式、大杯美式、現萃茶純奶茶買1送1等。
🟡全家
◾開賣時間：1月1日
◾福袋款式：分為200／399／499／599／699／999元，合計10款
◾大獎：頭獎實領稅後300萬現金，二獎是價值150萬以上A180 AMG LINE賓士車2台。
同樣也是所有價位的福袋都可抽頭獎稅後300萬現金，以最低價「基本款」福袋來看，和去年一樣維持200元，內容物也一樣分為A至L共12組商品組合，除了總價超過200元的保底零食飲料，每袋會有1款周邊贈品及抽獎券，贈品通常是聯名購物袋、資料夾、餐具墊組等。
🟡萊爾富
◾開賣時間：即日起至售完為止
◾福袋款式：共3種，200元福袋、200元發財卡、799元3C福袋。
◾大獎：Honda HR-V（1台）、iPhone14 128G（100台）、Celine AVA手袋（1名）、Sony 55型4K智慧顯示器（2名），以及Dyson吸塵器、Dyson空氣清淨機、Nintendo Switch主機各1名。
3種福袋都同享超值大獎，以最低價「基本款」200元福袋為代表，內含1張抽獎券、6個隨機商品、1張優惠DM，其中商品組合有6種，品項包括糖餅、飲品、日用品，有機會獲得高達259元商品。
🟡OK超商
◾開賣時間：即日起至售完為止
◾福袋款式：共1種，100元福袋。
◾大獎：GIA 1克拉鑽石項鍊（1名）、tokuyo Mini按摩沙發（1名）、TOSHIBA 43吋液晶電視（2名）、PANASONIC 6L除濕機（2名）
OKmart的年節福袋最簡單、只有1款，但也被網友封為CP值最划算代表，因為只要花100元，就能拿到絕對超過100元價值的零食飲料，而且每袋附一張抽獎券是「保證中獎」，最小獎是5元折價券，至於大獎當然就是1克拉鑽石，市值高達36萬元。