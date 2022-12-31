NBA／Poole 41分！DiVincenzo關鍵攻防 勇士逆轉取4連勝
在Stephen Curry和Andrew Wiggins持續缺陣的情況下，金州勇士拉出一波4連勝，今(31)日靠著Jordan Poole得到41分，以及Donte DiVincenzo關鍵攻防的表現下，末節打出19:2的反擊逆轉比分，終場以118:112擊敗波特蘭拓荒者。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽Poole和Thompson手感火燙，首節就聯手攻得29分，不過之後拓荒者在Damian Lillard的帶領下追趕上來，雙方開始進行拉鋸戰，比賽進入到最後3分鐘左右時，拓荒者還領先4分，不過接著勇士展開猛烈反撲。
Poole命中三分帶起氣勢，之後勇士成功防守轉換成進攻，Kuminga灌籃反超；拓荒者下一回合未能得分，勇士推快反擊，Thompson再中三分，一波8:0攻勢讓球隊反超。
拓荒者喊出暫停，Lillard高難度拋投得手，追到只剩2分落後。但接著DiVincenzo一攻一防幫助勇士穩住勝利，他先是從Lillard手中抄球得手，之後又命中空檔三分，拓荒者隨後進攻發生失誤，球權轉換，也讓勇士鎖定勝利。
Poole這場23投14中，得到41分6助攻5籃板；Thompson三分球15投7中得到31分，兩人貢獻了勇士大部分的分數。拓荒者方面，Lillard得到34分8籃板5助攻，A.Simons得22分。