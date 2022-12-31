憂恐怖主義、庫德族衝突！法國跨年夜 部署9萬警力維安
2023年即將到來，相較於去年和前年，本次因為許多國家都已陸續鬆綁防疫措施，有望歡慶跨年。不過法國巴黎警方週五在推特上提醒，31日晚間將在巴黎市及其近郊出動5400多名警察和憲兵維安，而整個法國將部署約9萬警力，維持各大城市秩序，嚴格管控醉酒、服用興奮劑等行為。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合法媒報導，從12月31日下午6點開始至1月2日，香榭麗舍大道（Avenue des Champs-Élysées）禁止出售酒類，以防酒瓶被拿來當作打架的武器，還有酒後鬧事。若想進入香榭麗大道，民眾必須通過檢查哨，讓警察檢查隨身物品和包包，當局建議遊客，避免攜帶過大的行李，槍支、易燃物品以及任何可以構成武器性質的物品都在禁止之列。
法國內政部長達爾馬寧（Dalmanin）在1份文件中表示，法國處於「持續的恐怖主義高度威脅」狀態，近期又發生了針對法國境內庫德社區的襲擊，釀成死傷，後續抗議示威不斷，因此法國警方必須保持最高警戒級別。
庫德社區襲擊事件是一場發生於12月23日、造成3死3傷的槍擊悲劇，法籍凶嫌威廉M（William M.）朝巴黎市庫德族艾哈邁德卡雅（Ahmed Kaya）文化中心開火，被逮後又坦言「想暗殺移民和外國人」、「對外國人懷有病態的恨意」。
法國庫德族民主委員會（CDKF）則指控，庫德族人這些年不斷遭到土耳其威脅，要求法國徹查此事是否與土耳其有關，與此同時，法國境內的庫德族，悲憤怒火也在持續蔓延，多地都出現庫德人悼念活動，並與警方爆發衝突。
報導提到，12月31日當晚，巴黎市政府將在香榭麗舍大街盡頭的凱旋門，舉行新年倒計時活動，預計將有50萬人到達現場，人潮眾多處更須防範任何可能的攻擊、衝突事件。