元旦連假首日國道上午零星事故　下午4路段易壅塞

今（31）日為元旦連續假期第1日，截至12時，國道全線交通量為45.9百萬車公里，預估今日交通量為114百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、埔鹽系統至員林；國3南向土城至樹林、鶯歌系統至高原、烏日至霧峰；國6東向霧峰系統至東草屯，其餘路段大致正常。至於下午壅塞路段預判在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城等路段。
記者許家禎／台北報導
高公局表示，今日8時12分於國5南向15.8公里處發生1輛小客車自撞事故，占用內線車道，於8時19分排除，造成後方車流回堵0.5公里；10時24分於國1北向321.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時43分排除，造成後方車流回堵4公里。
另外，11時7分於國3南向379公里處發生6輛小客車追撞事故，占用內線及中間車道，於11時46分排除，造成後方車流回堵6公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
預判今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城等路段，高公局建議用路人避開壅塞路段，或透過高速公路1968網站及App即時掌握路況資訊。