孩子哭鬧就給手機！吳鳳喊「就像毒品」搖頭：拒當3C奴隸

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吳鳳認為，台灣人有時候會因為別人的意見開始有壓力，「許多人覺得怕別人覺得怎麼樣怎麼樣！然後自己不好意思或者尷尬！」但他覺得千萬不要因為別人給自己壓力，「我們都當過孩子，誰沒有發過脾氣呢？誰沒有哭鬧呢？相信大部分的人還是對父母有同理心跟體諒」。
因此，當孩子哭鬧時，他會把孩子帶到比較遠的地方，等他慢慢冷靜以後再回來，「為什麼要給手機！而且你一給手機之後，孩子會依賴它才願意安靜！很像是毒品一樣！」他也舉例：「飛機上也會有小寶貝哭鬧，我們如果沒有同理心的話，整個飛機要吵起來嗎？當父母的人都懂我的意思，大家經過這條路，我也不會因為害怕別人的眼光而給孩子手機，請原諒我！我就是反對手機的那一位父親！如果有人要給的話，也是自己的選擇，我不想要很早就讓孩子變成3C商品的奴隸」。
貼文一出，網友也紛紛留言，「以後照做（筆記）」、「說得好，希望大家心思都能像你一樣體貼」、「常常在想以前小時候也沒有3C產品，日子過得也很快樂。父母其實只要在包包裡帶些彩色筆跟圖畫紙或紙本故事書，時間其實很快就打發掉了，小孩也會很開心跟爸媽分享自己的作品一舉兩得啊」、「手機真的很像毒品……有的家長給手機…不是怕吵到別人…是怕吵到自己」、「非常認同」。（編輯：郭佩蓉）