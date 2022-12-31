拍馬屁？桃園升旗取名「善好」 余宛如憶：鄭文燦曾禁止
桃園市2023年元旦升旗典禮將於1月1日上午8時在桃園市府前廣場舉行，以「桃園善好新年啟航」為名，不過「善好」一詞因為「融合」桃園市長張善政的名字，引發論戰。前桃園市政府資訊科技局長余宛如就大酸，前桃園市長鄭文燦下令不准用其名字取活動名稱，「回來了，都回來了」；曾在桃園市政府服務的總統府發言人張惇涵也貼出2015年時鄭文燦對「拍馬屁」命名動怒的新聞，直言余的說法有憑有據。
記者黃宣尹／台北報導
桃園市2023年元旦升旗典禮將於1月1日上午8時在桃園市府前廣場舉行，以「桃園善好新年啟航」為名，不過「善好」一詞因為「融合」桃園市長張善政的名字，且是張善政競選口號，引發論戰。
余宛如對此透過臉書大酸，「回來了，都回來了」，她說，記得剛到桃園就任不久，看到新建設上沒有鄭文燦的題字，才知道鄭文燦下令過不准放，因為認為建設是屬於市民的。
余宛如說，鄭文燦也叫大家不要用市長的名字來取活動名稱，不然可能「燦爛桃園」、「桃園璀璨」到處都是。余大酸，「桃園的元旦的升旗典禮，我感覺到都回來了，大家覺得什麼回來了呢？」
張惇涵也在余宛如的PO文下方貼出「馬屁拍上交流道 鄭文燦怒了」的2015年新聞連結，直言余宛如所言有憑有據。該新聞指出，2015年時桃園市政府農業局外包造景業務，過去前縣長吳志揚時代的標語為「桃園飛揚」，後來市長換人，「飛揚」改成「燦放」，鄭文燦當時得知消息震怒，認為已經踩到他的紅線，要求即刻撤除，並告誡各單位如再犯，一律懲戒降職。