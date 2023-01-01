到死都想幫人理髮！日嬤高齡105歲　仍能工作、傳聖火

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兩人結婚之後生下了一男一女，還一起經營理髮廳。但當丈夫在第二次世界大戰中去世後，箱石阿嬤用著一把理髮剪刀，獨自將2名孩子拉拔長大，直到現在仍是現役美髮師的她，平常不需要人攙扶，也不用拄拐杖，還能夠挺直腰桿站著工作，親自為客人理髮。
箱石阿嬤也透露了保持工作熱情以及健康生活的秘訣。他每天起床後會先做簡單的體操以及肌力訓練來活動筋骨，接著在自家附近散步至少一個小時，每天至少走到一千部以上，這樣的習慣已經持續了30年以上，每天持續的積累，讓身體不停下來，常保身體健康。
箱石阿嬤還在美容院旁開闢了一片菜園，多年來種植了各種蔬果，不僅能自己享用，還能分送給鄰居借以保持聯絡。箱石阿嬤表示在工作的時候，看到窗外的菜園，心情也會更加愉快，另外每天規律的三餐，並攝取多樣蔬果，也是長保健康的要訣之一。
雖然箱石阿嬤的美容院已經將3張理容椅減少到剩下1張，但只要有人預約，箱石阿嬤就會在店裡等候客人到來，她表示「客人的笑容就是我的動力。」以此維持著生活和工作的熱情。
箱石阿嬤還在2021年時，接下了東京奧運的聖火跑者的任務，以最高齡跑者之姿傳遞聖火。箱石阿嬤每天堅持每天早上拿著重量約1.2公斤、與火炬相近的棍棒外出練習，晚上再鍛鍊臂力，就是為了能夠完成聖火傳遞的重任。在東京奧運因新冠肺炎疫情宣布延後舉辦時，箱石阿嬤表示「一度擔心自己能不能活到那個時候」，但她仍將憂慮化為汗水，持續不懈地鍛鍊身體，調整自己的身體狀況。
雖然聖火傳遞當天下著雨，且刮著強風，但箱石阿嬤穿著雨衣，並且面帶笑容，在眾人的加油聲一步不前進，以穩健步伐完成了200公尺的路程，順利將聖火交給下一位火炬手。箱石阿嬤表示能完成傳遞非常的高興，「雖然沒有很在意下雨，但要是摔倒就麻煩了，當時一心想者要跑完這段、還要注意不能讓聖火熄滅，都忘記身體的疲累了。」
原先獨居超過60年的箱石阿嬤，一直到102歲不慎跌倒骨折後，才和兒子、媳婦同住。箱石阿嬤說，「只要是活著一天，就希望可以拿起剪刀，充滿活力地度過。」已經經歷4代天皇，理髮職涯長達90年的箱石阿嬤表示，只要身體還能動，就不會改變這個已經做了一輩子的工作習慣。