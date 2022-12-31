佛光山惠中寺法寶節寒冬送暖 逾千福田戶受惠過好年

歲末年關，佛光山惠中寺與佛光山慈悲社會福利基金會，今天舉辦「慶祝法寶節寒冬送暖」活動，邀請佛光山慈善院院長依來法師、佛光山中區總住持覺居法師等人，聯袂致贈1252福田戶關懷金及民生物資，並引領誠心獻燈祈福。覺居法師祈祝福田戶開啟智慧，感受全世界的祝福，兔年平安吉祥過好年。
記者金武鳯/台中報導
新冠肺炎疫情延燒3年來，台灣各行各業受到衝擊，不少人因此減薪、放無薪假、甚至失業，讓許多家庭經濟陷入困境。尤其弱勢族群更是雪上加霜。惠中寺統計，相較去年，今年需要急難求助的福田戶，總共增加202戶。
為了讓福田戶能解決燃眉之急，惠中寺年年在歲末年關舉辦關懷送暖活動。今年每一福田戶可獲關懷金3600元紅包，以及價值約1500元物資箱，內容物是油、米、麵條等民生用品。今天早上發放時，惠中寺人潮滾滾，不少福田戶扶老攜幼前來領取物資，並誠心獻燈祈福，感受社會帶來的溫暖。
覺居法師表示，惠中寺寒冬送暖，今年贈送1200多福田戶紅包和物資，讓他們過好年。其實，惠中寺不僅是要給予經濟協助，最重要的是要讓他們開啟智慧，所以設置祈福站，由志工帶領恭讀星雲法師的「求財富祈願文」，求的是健康、智慧、寬廣胸懷及世間因緣等「財富」，希望他們感受全世界的祝福與溫暖，待有能力時也能回饋社會。
民政局長吳世瑋出席活動，看到人人手中大包小包提著愛心物資，他說「內心很感動」。吳局長表示，政府力量有限，民間愛心無窮，感謝惠中寺幫忙市府照顧弱勢。當他看到福田戶從他手中接過紅包，臉上綻放的笑容，連他都感到很溫暖。
佛光山慈悲基金會執行長陳碧月指出，今年除了在惠中寺發放物資外，也將到佛光山中區各道場，陸續發放8個場次，有海線地區妙法寺、彰化福山寺、南投清德寺、斗六雲林講堂、員林講堂及集集國中禮堂等，大中部地區共計發放2052福田戶。