王思佳自爆被最強小三「呼巴掌」！竟認命挨打：永生難忘
40歲藝人王思佳，自2016年與美籍華裔男友結婚後育有一位寶貝女兒「小王美」，也時常和大家分享生活，而在2022年的最後一天，王思佳竟忍不住在臉書抱怨，女兒每天都在給她製造麻煩，甚至還會呼她巴掌、戳她眼睛等等，直呼「真的又痛又爽，永生難忘啊！」甜蜜的指控也讓媽媽們深感認同。
娛樂中心/綜合報導
王思佳今（31）日在臉書感嘆，「2023來了，今年過的太快太快了，應該是因為有了小王美，小孩長大的速度真的是一暝大一吋」，並一一分享女兒的成長故事，包含已經會推開房門走進來、跑跳到讓她抓不住，以及每天都會喊「媽媽」幾萬遍。
有趣的是，王思佳還偷偷抱怨女兒，「把手機丟地上，把娃娃丟在地上拖，直接躺在地上，頭鎚我的鼻子，顴骨、眉骨、下巴，直接呼我巴掌，戳我眼睛，瘋狂踩跳我肚子、大腿、小腿，每天抱著手快抽筋，大腿像深蹲幾萬次…」雖然累到快瘋掉，但一個微笑就能療癒她，「真的又痛又爽，永生難忘呀！」
最後王思佳透過自身經歷，向所有媽媽們獻上祝福，「祝福各位鐵打雙手的媽咪們，新年快樂！老公們永遠會找到機會休息的，媽媽萬歲，女人是無敵的，2023我們一起加油，一起解鎖更多不可能的任務。」
貼文也獲得許多粉絲認同，「覺得不能同意更多！」、「老公們永遠都找得到機會休息，乾⋯這句真的太太太有感了啦」、「時間在過真的好快，一轉眼小孩真的長大很多」。（編輯：詹鎰睿）