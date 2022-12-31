日本最傳奇悲壯的英雄　「鎌倉戰神」源義經

我是廣告 請繼續往下閱讀
說起源義經，就得從他的出生背景說起。當時是後白河法皇時代，他是日本政院時代最後一個握有政治實權的法皇。所謂的政院，就是天皇為了擁有更大的權力，又想擺脫法制的約束，因而把皇位傳給幼子，自己攝政而成為真正擁有權卻無責的太上皇。後白河法皇在保元三年（1158年）讓位給守仁親王（二條天皇）後開始院政，以後連續五位天皇都由他所操控，治世長達37年。他善於以利誘、挑撥來讓武士相殘，大搞權力平衡來鞏固自己的地位。
源義經的父親源義朝（1123年－1160年）為清和源氏的首領，長年在東國組織當地的豪族，發展出龐大的勢力。他和平清盛一同在保元之亂中，為後白河法皇立下大功，然而他的封位卻比平清盛低，讓他甚感不滿。因而趁平氏家族離開京城參拜之際，拘禁後白河法皇與二條天皇。平盛清聞訊，立刻趕回京城擊敗了源義朝，這個事件也就是史上著名的平治之亂。最後源義朝逃到尾張時，被屬下殺死，他眾多的兒子們也都戰死沙場，而源賴朝則被流放到伊豆。
源義經的年少時代－充滿傳奇色彩
源義經幼名「牛若丸，是源義朝的第九子。他的生母常盤御前原為天皇宮裡的侍婢，據說以美貌著稱，成為源義朝的側室。平治之亂後，源義朝的親族，死的死逃的逃，常盤帶著強褓中的牛若丸以及另外兩名幼子出逃，最後還是被平家抓到。但是平清盛卻因為貪圖她的美貌，想立她為妾，母子四人才躲過死劫。然而，紅顏薄命的常盤，幾年後又被迫嫁給公家貴族藤原氏的小文書官。當時只有7歲的牛若丸，因而被送到鞍馬寺（京都市左京區）寄居。
據說牛若丸並不知道自己的身世，是後來被一名自稱聖門坊的僧侶告知，才得知自己不凡的身世，因而心生對平家復仇之心。某日，他偷溜出寺院，遇到了武藝高強的「大天狗」（鞍馬山僧正坊），他開始每晚偷偷跑去找他學習武藝。不過最終他的行跡還是被住持東光坊發現了。住持知道他是為了要打倒平家，才半夜偷溜出去習武，因而勸他擺脫塵俗，出家靜心學習，才能戒除心中的憎恨，並為他取了法名「遮那王」。
遮那王11歲的時候，某日在回寺院的途中，經過五條大橋時，看到一個自稱武藏坊弁慶的武僧正在「刀狩」，只要被他看到有武士帶著太刀，就要求跟他比武，輸的一方就要把刀交出去。當弁慶已經沒收999把太刀時，看到路過的遮那王身上的黃金寶刀，立刻要求他把刀交出來。這時已經武功高強的遮那王，自然不肯。身材高大、孔武有力的弁慶，當然也不把身材纖細的遮那王看在眼裡，沒想到兩人交戰之下，遮那王用以柔克剛的招數，讓臂力過人的弁慶毫無招架之處。弁慶最後甘拜下風，堅決要追隨遮那王，自此成為遮那王最親密而忠心的家臣。
出奔奧州，兄弟重逢
1174年，奧州藤原氏的鎮守府將軍藤原秀衡，從一位名叫吉次信高的黃金商人的口中得知，時年16歲的遮那王是源氏的遺族，而且有討伐平家的大志。藤原秀衡因而請他傳達，願意對遮那王傾力相助。遮那王當下立刻決定投奔奧州。途中，遮那王巧遇藤原季範，也就是父親源義朝的正室的生父，兩人一見如故。因此遮那王在眾人的祝福下完成了元服（成年禮），改名為源氏世代相傳的「義」、初代先祖源經基的「經」。最後，源義經千里跋涉後，抵達奧州平泉。藤原秀衡甚為歡喜，他認為這是個吉兆。因為在數日前，他才夢見黃金鴿子飛來，而鴿子乃源氏氏神八幡神的信使，他深信源義經必能成就大業。
1180年，源賴朝要舉兵討伐平家的消息傳到奧州，源義經與藤原秀衡馬上決定一同響應。源義經帶著家臣弁慶、伊勢三郎及藤原家臣等共300餘名人馬，馬不停蹄的前往馳援。雖然他們沒有來得及參加那一役，但是源賴朝看到原本只是強褓中的弟弟，如今已成為威風凜凜的大人時，感動之餘，決定帶著源義經共謀大業，為家父報仇血恨，誓言消滅平家。隨後，兄弟倆回到鎌倉，厚植實力。
戰功彪炳，一代戰神
源賴朝的堂弟木曾義仲，也同樣舉兵討伐平家，但是由于他們的上一代有冤仇，因此並不願意與源賴朝合流。1183年，一開始木曾義仲勢如破竹，大敗平家十萬大軍，但是後勤補給卻出了問題，六萬大軍無糧之下，開始掠劫京都，導致喪失人心。最後反被平家所敗，最後在近江遇襲身亡。源賴朝就變成為唯一討伐平家的共主。
1184年，木曾義仲敗亡後，源賴朝決定要趁機兵分二路，襲擊平家。結果源範賴的5萬主力在與平家激戰後陷入僵局。源義經以聲東擊西的方式，僅靠40餘騎，迂迴至平家本陣後方，然後突襲之，導致平家大軍死傷慘重，這就是史上著名的一之谷之戰。
然而一之谷之戰後，源賴朝刻意冷落源義經，只命他為代官，留守京都。但卻將源範賴召回鎌倉，還加封三河。源義經對此失落不已，卻受到後白河法皇的青睞，封他為「左衛門少尉兼檢非違使（俗稱為判官），從五位下」。此舉，讓源賴朝更為不滿，並命他娶源賴朝臣下河越重賴之女，藉此就近監視。
之後源賴朝都只派源範賴征討平家，但是大軍又被平行盛截斷，接著平盛清又關閉海峽，讓源家的大軍陷入斷糧危機。源賴朝在萬不得已之下，只好再請源義經出手相救。1185年2月，源義經在攝津渡辺港，整備軍艦時，突然遇到暴風雨。他排除眾議，比預期更快抵達四國，凌晨之際，悄然上岸，隨即策馬疾馳，進軍屋島。他在周圍村莊放火，立上源氏白旗，讓平家以為是大軍來襲，導致平家軍在倉皇之下，兵敗如山倒。之後源義經又在屋島之戰，奪走平家的經濟命脈－瀨戶內海。此戰役，讓平家面臨山窮水盡的地步。
後來平家退守到長門國彥島，與源範賴、源義經隔著海，佈陣對峙。雙方眼看終將有一場大型海戰，於是雙方開始集結戰船。平家500艘，源氏840艘。最後在壇之浦慘烈交戰下，平家的領袖們意識到大勢已去，最終陸續跳海身亡，平家就此滅亡。
功高震主，種下禍根
源義經消滅平家後，在京都邂逅了一位善舞的白拍子磯禪師之女，兩人一見鐘情，不久就納她為妾，即「靜御前」。就在他事業、愛情兩得意之時，原本要押解平宗盛父子等回鎌倉，接受源賴朝的表揚。沒想到源賴朝卻拒他於門外，命他只要留下人質即可。源義經為了平復兄長的猜忌，洋洋灑灑寫了文情並茂的書信，向他表忠。然而善妒、擔心大權旁落的源賴朝，終究還是想方設法，將他安上許多罪名，最後發動全國性的追捕。
源義經最後帶著靜御前逃到吉野山上，身懷六甲的靜御前，因體力不支而倒地。源義經因而要她下山躲藏，臨別前送她一面小鏡子說：「願卿早晚梳洗之際睹物相思。」便派人護送她離開了。後來，源義經歷經險阻，又回到奧州，尋找待他如子的藤原秀衡。無奈造化弄人，藤原秀衡不久就因病去世了。雖然藤原秀衡臨終前再三叮囑後輩，一定要一起對抗鎌倉幕府，對源義經以主君之禮相待。但是源賴朝在不斷地威脅利誘下，源義經還是慘遭背叛。最後引刀自裁，結束了31年波瀾萬丈的一生。
由於源義經的一生過於悲壯，關於他的傳說不生枚舉，也延伸出他可能沒有死的傳說。其中一說是他北逃，渡海進入現在的北海道，由於深受對當地原住民愛努人的喜愛，成了愛努王。經過了八百年，以義經為主角的創作不生枚舉，證明日本人對他的緬懷，並沒有隨著時光流逝而銳減。而相對於以實力奪天下，開創日本第一個武士政權的源賴朝，卻被日本民眾列為最不受歡迎的歷史人物之一，著實顛覆華人以成敗論英雄的觀點。對於源義經，日本人甚至還創造出「判官びいき」（偏愛判官）的成語，意味著同情弱勢的惻隱之心與人文關懷。