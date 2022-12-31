內幕／綠敗選檢討細節曝光　選前黨內民調早示警卻無因應

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據瞭解，其實此次民進黨的民調仍然精準，選前就曾有黨籍立委透露「高層看了都快嚇死」，最後的選舉結果也果不其然，民進黨慘敗。
以台北市長選舉為例，民進黨內部民調始終都掌握，無黨籍台北市長候選人黃珊珊的民調穩定在20%以上，不過黨中央卻持續投入資源給從科學數據、氣勢來看，根本不可能獲勝的陳時中身上，在選前5天還製作全台20位黨籍縣市長候選人挺陳時中的圖卡，演變成「全黨救一人」；另外，黨中央也精準掌握到新竹市長選舉，泛藍陣營的林耕仁、高虹安有棄保現象發生，但卻完全沒有因應策略，讓沈慧虹選得相當辛苦。
黨內立委不滿表示，黨中央在民調判讀有很大問題，有些數據連各地輔選團隊都不知道，也連帶整個選舉操作失當；黨內輔選人士也痛批，最後還要拉抬已經瀕死的台北，蔡英文多個晚上被綁在陳時中的廟口開講活動，「一場也不過幾百人聽講，效益實在太低」、「黨中央根本不知道在幹嘛」，最後變成顧此失彼，南部贏得難看，基隆、桃園、新竹等原先綠營執政縣市全部慘敗。
知情人士也坦言，此次選舉期間，時任黨主席的是總統蔡英文，諸多幕僚班底也參與2020總統大選競總運作，但眾人似乎仍有些沉溺在2020大勝的氛圍中，沒有想到不同型態的選舉與候選人，當然沒有辦法複製同一套選舉模式。
該人士也透露，其實民進黨中央黨部在選前數月，持續有針對抖音等在做研究，甚至有思考過要不要開抖音帳號，但或許是沉溺2020模式或輕敵，此次選舉沒有求新求變，加上秉持正向選舉，民進黨不像有特定單位顯然長期投入資源操作PTT、Dcard等社群論壇，最後即使有推出「投票指南」等短影音，但也已經無力回天。
競選主軸模糊一事，則在各檢討會議中被廣泛提及。地方競總幹部說，面對地方縣市長選舉，府院黨只想著宣傳中央政績，打出「顧家鄉 拚未來」、「為台灣挺身而出」等口號，實在過於文青、空泛，在全國性選舉或許行得通，但這完全沒有在地方，尤其是非都會區的選舉激起共鳴。
此外，府院黨定調大講中央防疫成果，但跟民眾感受差很多，地方人士表示，「我們在地方宣傳，變得好像是在吹噓」，且為了強推毫無地方治理經驗的陳時中參選台北市長，釀成全黨提名、造勢時程都過晚，但地方選舉需要組織，競選總部、看板位置都應趁早租借，「這不是都是基本常識嗎？對比選前黨中央說時間一定夠，這樣誰能接受？」
該人士也說，因為台北市推出陳時中，整場選舉都因為防疫問題挨打，黨中央卻毫無因應對策，只想要防守，並且重複同一套防疫論述，「跳針程度堪比侯友宜，這樣怎麼選？」
另外，過往民進黨在地方選舉擅長提出的區域聯合治理政見，此次並沒有發揮功效。相關區域聯合治理一直到10月20日起才陸續提出，其中事關重大的北北基桃1200月票政見，竟然到11月8日、選前不到3周才提出，當然給人急就章、大撒幣的感覺。
據了解，候選人之間根本沒有時間就區域聯合政見進行充分溝通，並轉化成各自選區之競選政見，即使能夠引起一些選戰攻防，但民眾根本無感。
黨內人士認為，蘇貞昌率領的內閣團隊確實有亮眼政績，但選前內閣高官的幾波發言或爭議，也確實刷了一些仇恨值，即便農曆年後就要改組，但不代表選後到改組的這段時間，不需要有明確的檢討。
該人士說，內閣團隊當然有很多會議，針對國政檢討、修正，但在國人面前如果只是出一張嘴，沒有提出具體內容，民進黨目前確實都還沒有辦法回血，因為民眾還看不到檢討的心。
黨內人士認為，敗選後推動兵役改革，這是正確的事情，將來的「還稅於民」可能朝向發現金方式處理，也可以讓民眾有感，但一連串的政策，卻也凸顯執政步調混亂，「好像被打傻了」，期盼未來隨著內閣改組能重整腳步，給國人耳目一新的感覺。
黨內文宣人士也說，檢討並不是全盤否定，其實民進黨此次文宣部份並不是做不好，而是沒有大突破，選民也厭倦這樣的模式。但無論是podcast、實境節目等本質都還是很好，也是民進黨勝過其他政黨的優勢，面對2024總統大選，在這樣的基礎上繼續加乘規劃，還是大有可為。