林予晞「出軌」鳳小岳 導演急踩煞車：不要繼續做下去
Disney+影集《台灣犯罪故事》受台灣真實案件啟發，鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇日前為詐保案單元《出軌》受訪，片中被害者家屬林予晞和檢察官鳳小岳擦槍走火，上演「桌戰」情慾戲，林予晞透露：「我們是一鏡到底，攝影機沒有腳架，門一打開就要進入狀況，我有開扣子，但是導演沒有讓女生負責裸露，小岳負責袒露肌膚。」因為2人情感迸發太飽滿，導演蕭力修連忙喊卡：「好了，夠了，不要繼續做下去。」
記者羅凌筠/台北報導
林予晞鼻子過敏，怕二手菸的菸味，戲裡卻演個老菸槍，「我跟力修討論過，後來選了比較man的濃菸，手勢也有想過，要表現這是角色很習慣的事。」以前她的角色偏屬溫良恭儉讓，導演試鏡時問林予晞，介意觀眾不習慣她抽菸嗎？林予晞反而樂於突破。問她遇過吻戲對手菸味重嗎？她笑說：「沒有遇到男生有，就連生活氣息很重的人碩，跟我演親熱戲也很緊張，大家對吻戲很慎重，盡量不要有味道。」
薛仕凌、施柏宇飾演一對發生家庭悲劇的兄弟，薛仕凌因為角色情緒沉重，拍攝過程頂多對施柏宇露過一絲微笑，其他時刻都散發生人勿近的氣息，有一場戲是薛仕凌被黑道堵人，導演蕭力修希望薛仕凌演出「對愛渴望卻得不到」的脆弱面，「你需要觀眾了解你」，薛仕凌聽了竟嗆：「我不需要觀眾了解我。」入戲的程度讓導演嚇一大跳，殺青當天服裝組人員找薛仕凌拍照，才跟他說：「整部戲拍完看你第一次笑。」
施柏宇關鍵的溺水戲，頂著6度低溫泡在河水裡，因為太投入，完全不知道下游就是斷崖，「一上岸我們趕快用錫箔紙包著，冷到互相取暖。」戲裡他的人生受控於家人，問他有過這種經驗嗎？他說：「小時候讀書的時候有，媽媽希望我當醫生，以前我是三類組，我也考不上，真的很難。」《台灣犯罪故事》將於1月4日起在Disney+上線。