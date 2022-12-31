剩餘稅收1800億真共享？國發會龔明鑫：一定用在人民身上
為因應國際政經變局、穩定經濟民生，總統蔡英文今（31）日召開國安高層會議，並提出第一波因應措施。其中，中央可運用之稅收最後剩餘金額約1800億元，在財政許可範圍內，會研議與全民共享的可行方案。為此，國發會主委龔明鑫在會後對外說明，強調「所有政府的稅收回來之後，一定是用在人民身上」，至於是發現金還是消費券？他回應「不排除任何想法」。
記者許家禎／台北報導
總統蔡英文今日上午召開財經國安會議，揭示「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」是四大重要目標，並歸納提出第一波因應措施。針對「還稅於民」，中央可運用之稅收除撥補勞保及健保基金財務缺口，進行電價補貼與加強韌性經濟方案，最後剩餘金額約1800億元，府方表示將在財政許可範圍內，適時研議與全民共享的可行方案。
龔明鑫表示，財政部預估今年全國稅收可望超過預算數4500億元，其中中央稅收佔3800億元，政府將從三個面向規畫。首先是1000億元，撥補勞保及健保基金財務缺口，以及挹注台電資源，進行電價補貼，還有減輕勞健保基金財務壓力，並從源頭管控能源價格，穩定全球原物料上漲對台灣物價的衝擊。
再來是1000億元投注「加強韌性經濟方案」，來因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊。最後剩餘金額約1800億元，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，也會適時研議與全民共享的可行方案。
龔明鑫強調「所有政府的稅收回來之後，一定是用在人民身上」，所有的支出都要通過立法院審議與通過。只是，可能要先了解哪些人受到明年經濟影響比較嚴重，就給他比較大的支持。至於1800億元全民共享的時間點？他表示還要看明年的情況與時間，而大家關心發現金還是消費券？他也說會議中沒有具體討論，但強調任何方案都沒有排斥。