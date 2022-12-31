元旦連假「雨神同行」！北部3區大雨特報 炸雨到開工日
2023新年元旦雨神也來湊熱鬧！今（31）晚跨年夜受東北季風影響，桃園以北、東半部地區被雨彈籠罩，天氣又濕又冷，台北101大樓上半棟可能全在雲霧中，今晚要看煙火的朋友可能得花些心思卡位才看得到了。中央氣象局也預告，元旦連假天氣也相當不理想，基隆北海岸、宜蘭地區、雙北山區下雨時間長，目前氣象局已針對基隆北海岸、宜蘭發布大雨特報，3地區可能得忍受持續降雨直到下週二（1/3）開工日了。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員林定宜表示，這兩天受東北季風、南方雲系北移影響，桃園以北、東半部地區水氣豐沛造成持續性局部大雨，對比往年跨年夜天氣確實「不太一樣」，目前氣象局也持續針對基隆北海岸及宜蘭地區發布大雨特報。中南部地區因雲系持續北移，雖然也有零星降雨出現，但整體雨勢並不太明顯。
林定宜說，下週二（1/3）開工日南方雲系北移影響狀況漸漸趨緩，但因為大環境仍處於東北季風影響下，迎風面的基隆北海岸、東北部地區、大台北山區等迎風面還是會有局部大雨情況；桃園以北、中部地區及恆春半島則會有局部短暫雨發生。
氣溫部分，元旦連假到開工當天沒有明顯大幅回暖跡象，低溫大約還是落在攝氏16度上下，林定宜提醒早晚還是會較涼，尤其是北部地區以及東北部地區，請當地民眾務必做好保暖措施。
不過「雨神」還是帶來為民眾帶來不錯的新年禮物，由於水氣豐沛，海拔3000公尺以上高山有機會有降雪發生，想要賞雪的民眾可以碰碰看運氣；不過想要看曙光就可能比較難，北部、東半部雲層持續厚重，想看到陽光的朋友建議可以去中南部地區比較有機會。最後林定宜提醒，想上高山追雪、看日出的民眾切記當心「路面積冰」，以防發生意外。