愛莉莎莎課程吸1.8萬人「狂賣6千多萬」！網：台灣IU贏了
知名百萬YouTuber愛莉莎莎，雖然過去爆出許多爭議，但也因自然又直接的個性，廣受粉絲喜愛，日前更開售線上課程，教大家如何利用自媒體賺錢，結果截至今（31）日下午，已經有18147人購買要價上千元的課程，就有網友計算後指出，愛莉莎莎已經賣出6千多萬元，直呼「真不愧是我們的台灣IU！」消息也讓大家感到驚訝。
娛樂中心/綜合報導
昨日，有PTT網友發文表示，「看到莎莎的目標賣出金額是6萬元，結果現在已經達標105101%了！」經過計算後，他發現愛莉莎莎已經賣超過6306萬元，「這個數字是多少普通人一輩子都賺不到的金額，真不愧是我們的台灣IU，愛莉莎莎萬歲！」
不少網友紛紛感到佩服，「老實說還蠻厲害的，很懂得怎麼賺錢」、「很佩服她。能賺到這樣必有過人之處」、「哇靠！一個課程比電影票房還好」；也有人大讚，「上完課後台灣會多一萬個IU嗎？」、「韓國IU都賣不贏」、「台灣IU不是亂叫的啊」、「台灣IU贏了。」
事實上，愛莉莎莎先前就解釋，其實平台上面的營業額必須扣除折扣碼、廣告、製作等費用，還得跟平台分潤、經紀公司拆分，「最後屬於我的，其實算起來可能不到1/3～1/4，還要再乖乖繳稅。」不過，她也表示賺到的錢「夠我沒有壓力的開心生活了！」
至於「台灣IU」的由來，據了解，是因為愛莉莎莎過去在韓國生活時，經常拍攝分享當地美妝、旅遊等流行情報的影片，才會被PTT網友們戲稱而得名。（編輯：詹鎰睿）