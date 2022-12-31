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T1／胡瓏貿砍20分14籃板　海神100分射日告別2022年

▲胡瓏貿。（圖／高雄全家海神提供）
▲胡瓏貿。（圖／高雄全家海神提供）

記者黃建霖/綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊31日作客台中太陽隊，作為2022年最末戰也是客場四連戰最終役，海神隊改善前役籃板問題，並在決勝節把握對方失誤，轉換快攻，成功掌握贏球方程式，終場100：92完美射日，用勝利迎接2023新年到來。

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海神隊一個月內客場四連戰備受挑戰，前役憾負特攻後，今捲土重來有效改善缺失，全隊抓下60顆籃板含25顆進攻籃板，優於對手，並飆進10記三分球，此役贏球後，對戰太陽取得3場全勝優勢。

海神隊開賽0：9落後，胡瓏貿、于煥亞相繼跳出突破得分荒，台中則藉陛下、艾倫及馬龍的禁區優勢，形成比分拉鋸。第四節倒數5分鐘，海神隊把握對方失誤轉換快攻，林任鴻、于煥亞、胡瓏貿攜手回敬10：1，甩開太陽糾纏。

胡瓏貿拿全隊最佳20分、14籃板，布銳克曼15分、11助攻且連續6場助攻上雙、6籃板、3抄截、林任鴻12分。

「包含于煥亞、林任鴻、邱子軒都具備良好心理素質，都能從低谷反彈。」總教練喬伊斯稱讚全隊士氣，並未因輸球喪志，且替補表現出色，「雖然庫薩斯首節表現不佳，但波捍能、吳曉謹、吳怡斌都能挺身而出。」

波捍能上半場攻守俱佳，12籃板含次節單節9籃板，外加8分、5助攻，次節末段遭對方犯規腳踝扭傷退場休息，但倒數2分鐘帶傷上陣，雙手爆扣，吹響勝利號角，他今攻下11分、14籃板、5助攻。

邱子軒把握板凳出發機會，空檔勇於出手，挹注13分，含3記三分球，「 上週輸球，很希望這場可以拿下。雖然首節不順，但自己也不斷調整。」

賽前「落枕」的于煥亞，此役攻下15分、7籃板、4助攻，再展射手本色，「今天開賽稍微慢熱，好在很多人接力跳出。自己也反覆看前幾場的錄影帶，修正錯誤，保持信心，很開心能在2022的最後一天拿下勝利。」

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