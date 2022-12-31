跨年冷颼颼！這3地恐難見元旦曙光 開工日東北季風增強
轉瞬之間2022年即將進入尾聲，今天（31日）有不少民眾準備外出迎接新年到來，對此，中央氣象局下午16時，針對基隆、新北、宜蘭發布大雨特報，提醒民眾外出務必攜帶雨具，而明天（1日）起，雖東北季風稍減弱，氣溫回升，但迎風面水氣仍多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區降雨機率高，還是有機會出現局部較大雨勢。
編輯中心/綜合報導
據了解，今天（31日）北部、東北部地區又濕又冷，不時還會有局部大雨，因水氣旺盛導致雲霧厚重，台北101大樓煙火秀恐有半棟樓會埋在雲霧中，東部、桃園以北及離島民眾也難見日出，至於竹苗、台中及嘉義以南地區則都可以見到太陽露臉。
中央氣象局表示，下週日、下週一(1月1日、2日)東北季風稍減弱，氣溫略回升，迎風面水氣仍多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區降雨機率高，有機會出現局部較大雨勢，其他地區雖然以多雲為主，不過元旦仍受南方雲系影響，南部地區及中部以北山區有零星短暫雨。
至於下週二開工日起，東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼；桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，東北部有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。（編輯：陳苾暐）