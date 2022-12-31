總統蔡英文提1800億全民共享 民眾黨：樂見還稅於民
總統蔡英文今（31）日上午在總統府召開國安高層會議，拍板稅收3800億中，約1800億元將會研議「全民共享」。對此民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，總統蔡英文初步規劃措施，與民眾黨團建議方向大致符合，樂見政府願意「還稅於民」，不過邱臣遠也強調，希望政府能夠以現金發放的方式進行，也希望政府能夠儘速公佈全民分享的方案。
記者丁上程／台北報導
邱臣遠表示，蔡總統初步規劃措施，大多與民眾黨團提出的建議方向相符，台灣民眾黨向來主張「還稅於民」，欣見政府從善如流，期許蔡總統重大政策規劃與執行持續多聆聽朝野各黨、社會各界意見。本黨團主張「還稅於民」提出普發現金與照顧弱勢，現金發放部分不要再用其它方式，應直接以現金發放，節省行政成本與效能，而蔡總統應將研議全民分享的1800億方案，儘速向國人公佈。
邱臣遠強調，針對世代公平部份，政府應藉這次撥補勞保、健保基金財務缺口，接續開啟一系列勞保改革與永續發展的正確道路，但不論是勞保或地方財政問題，都有長期結構性問題，仍需面對。至於挹注台電應以此時因發電成本因國際能源供給因素上升而減輕民眾生活負擔、為台電穩定供電基礎建設的資本投資為考量，台電經營管理、能源開發、穩定供電的問題，還是必須從根本上徹底解決。
邱臣遠直言，政府應正視國際經濟情勢，有效處理通膨、穩定物價，協助總體各產業競爭力提升、企業渡過難關等，才是根本之道，蔡政府口號治國案例不少，但經濟果實分配不均的問題，最後總讓企業與人民的實際感受，有著巨大落差，部分企業經營及人民生活陷入苦境。提醒政府務必恪守財政紀律之原則，財稅規劃及數字掌握能力必須提升，更應全面檢討稅制。