築間餐飲義賣捐助愛心跨年 燒肉Smile市政店消費有好康
寒冬送暖一波波，築間餐飲集團響應公益，今（31）日參加在市民廣場舉辦的台中市「想辦法愛心公益市集」，販售新開發的常溫湯底包，有海鮮干貝、川味麻辣等四種口味，不想出門人擠人，只要加菜加熱就能享用熱騰騰美味火鍋，吸引民眾搶購。築間集團表示，今日義賣所得全數捐出外，另再捐贈10萬元，全部捐給惠明教養院及惠明盲校，作為充實軟硬體設備、課程教材等經費應用。
記者金武鳯/台中報導
築間餐飲集團表示，今年成立企業社會責任室後，回饋地方及應援長者弱勢機構，愛心行動不間斷，除了義賣，還讓員工體驗一日志工的服務，秉持回饋、善循環的精神，持續投入公益，以企業永續經營為目標，將愛心傳遞給每一位需要的人，也邀請民眾一起做公益。
築間餐飲集團發展快速，旗下品牌皆具口碑，其中主打個人燒肉的「焼肉スマイル（燒肉Smile）」，今年度榮獲由「網路溫度計」時事網路大數據分析平台公佈，「全台20大單人燒肉店，排名第一推薦名店」！築間餐飲集團表示，當初成立燒肉Smile品牌時，看好單人燒肉商機，歷時三年籌備研發，將獨特燒肉文化帶回台灣，目前在全台已開設16家分店。
為歡慶品牌榮獲「全台網路聲量第一名的個人燒肉名店」推薦殊榮，加上適逢跨年連假，築間集團選定12月剛開幕的燒肉Smile台中市政店，獨家推出期間限定優惠，即日起至元旦，凡消費套餐，即抽帝王蟹腳、野生龍蝦、特選A5和牛、伊比利豚、特上選牛舌、牛橫膈膜、巨無霸大草蝦等15個品項，超過400個，即刮即中免費加菜，用美食迎接新的一年！
另外再加碼，凡於該門店消費，打卡分享或評論五星（IG/FB/GOOGLE擇一），即享優惠加價購「79元巨無霸草蝦」或「50元厚切板腱牛排、梅花豚排、軟絲、鱸魚菲力」（四選一），通通只要銅板價，要讓消費者爽吃到凌晨4點！