明天元旦連假第2日　用路人避14地雷路段

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另查今日12時3分於國1南向81.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於12時10分排除，造成後方車流回堵3公里；13時59分於國1南向318.7公里處發生1輛聯結車及2輛小客車追撞事故，占用內、外及輔助車道，於14時25分排除，造成1人受傷及後方車流回堵5公里；14時56分於國1南向309.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於15時2分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
明日為元旦連續假期第2日，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。
高公局預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。
明日國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1埔鹽系統南向入口、5-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。