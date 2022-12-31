Lulu主持台北跨年撞「蔡依林演唱會」 自豪：我們就是贏
「台北最High新年城-2023跨年晚會」今（31）日在飄飄細雨中登場，現場擠滿穿著雨衣的民眾與熱情粉絲，而主持人Lulu（黃路梓茵）、布萊克薛薛和阿拉斯稍早在上台前接受訪問時，看起來毫無緊張，躍躍欲試想上台陪伴與大家一起跨年。而由於天后蔡依林今晚也在台北小巨蛋，舉辦首場演唱會，Lulu也霸氣地說：「我們就是贏！」也表示昨天已有在後台看到偶像孝琳，很期待對方今天的表現。
記者侯家瑜/綜合報導
Lulu表示和其他2位主持人都已準備好暖暖包禦寒，「我今天都穿有袖子的衣服，裡面還有發熱衣。」而相較去年突破尺度的辣妹表演裝，她今年保守許多，笑說觀眾好像也沒有要看自己性感的一面，所以把自己照顧、保暖的很好。
至於是否已準備好面對酸民？Lulu輕鬆地說：「沒有在怕呀，我們就把事情做好，上台就是不要怕觀眾的反饋，我們就是盡力做好。」也表示不會擔心收視率，「我們台北跨年一定最嗨！其他我不要管！」被問到是否會贏過在台北小巨蛋開唱的天后蔡依林，她自豪地說：「我們今天就是贏！」十足的自信，似乎想讓一旁的主持新鮮人布萊克薛薛、阿拉斯，降低緊張感。
事實上，今年北跨邀請重量級卡司「韓國碧昂絲」孝琳演出，身為粉絲的Lulu日前受訪時，自薦想和偶像組團，「我今年參加演唱會時，就有去後台跳舞給她看，還曾在節目上訪問過對方。」