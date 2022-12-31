好久不見！劉若英經典歌掀回憶殺 唱《後來》10秒突喊卡
「台北最High新年城-2023跨年晚會」今（31）日在台北市政府廣場登場，主持人Lulu（黃路梓茵）、布萊克薛薛和阿拉斯在16度的低溫下，炒熱現場氣氛。而2022接近尾聲，好久不見的歌手劉若英也降臨現場，演唱經典歌曲《成全》和《後來》，掀起現場一片回憶殺，還帶來《一輩子的孤單》、《當愛在靠近》和《快樂天堂》3首歌組曲，更與傻子與白痴詮釋《為愛癡狂》。
記者侯家瑜/台北報導
劉若英是在倒數前，最後一位站上台演唱的歌手，她今天身穿一襲純白色洋裝搭配大衣現身，演唱到《成全》時，把麥克風交給歌迷，台下聽眾也相當給力，完整唱出一大半副歌。值得注意的是，劉若英開唱《後來》時，台下粉絲齊唱，怎料劉若英突然喊卡，cue現場人員重新放歌，原來是她希望粉絲可以更大聲跟著唱，用暖心經典歌曲，讓現場溫暖起來。
稍早來自南韓的孝琳也一口氣連唱5首歌，號稱是今年台北跨年「最大咖」，她用中文祝福「新年快樂」的模樣融化不少粉絲的心。今年演唱會開場歌手為「金曲歌后」蔡健雅，帶來《Bluebirds》、《讓浪漫作主》、《達爾文》和《Beautiful Love》，而「新世代爵士女伶」 9m88則在寒冷中大秀性感，身穿不規則設計的低腰牛仔長褲，一轉身還看能到暗黑丁字褲，畫面相當養眼。