TWICE登日本紅白大賽！子瑜「3秒特寫」甜笑電翻人
韓團TWICE時隔3年，今（31）日登上日本NHK紅白歌唱大賽，獻唱成員們一起填詞的日語歌曲《Celebrate》，台籍成員子瑜穿上銀色亮片短裙，在3秒特寫裡，向鏡頭甜笑聳肩，迷倒電視機前的觀眾，志效的低胸禮服及娜璉的透視禮服，展現曼妙好身材，定延穩定的VOCAL也是超級亮點。
記者羅凌筠/綜合報導
紅白舞台眾星雲集，木村拓哉的老婆工藤靜香帶著女兒木村心美同台演出，慶祝出道35周年，福山雅治、Misia、篠原涼子等重量級音樂人也受邀獻唱，不可缺席還有偶像團體，由關西傑尼斯8、Kinki Kids、King & Prince、SixTONES、Snow Man、浪花男子、JO1、BE：FIRST、IVE、LE SSERAFIM、乃木坂46等輪番上陣。
人氣沸騰的影視作品主題曲，也是每年紅白重頭戲，才子歌手星野源將帶來《SPY×FAMILY間諜家家酒》的主題曲《喜劇》，Aimer獻唱《鬼滅之刃遊郭篇》主題曲《殘響散歌》，神祕的不露臉歌手Ado為《航海王劇場版：紅髮歌姬》角色「美音」獻聲，演唱主題曲《新時代》，所有粉絲的夢幻歌單都一次滿足。