白冰冰「孔雀裝」迎戰羅志祥 禮服40年前價值台北市套房
「綜藝大姐大」白冰冰知道跨年夜要同台羅志祥，有台灣「小林幸子」稱號的她，祭出所有看家本領要跟羅天王拚場，開場《甘甜女人心》，先以珠寶頭飾搭配優雅白綠孔雀晚禮服亮相，歌才到唱一半，10人大舞群拉開她裙擺機關，白冰冰在舞台上瞬間變身一隻開屏中的華麗孔雀，現場觀眾一陣驚呼、看得目瞪口呆。
記者侯家瑜/綜合報導
白冰冰跨年戰袍總長有近25公尺，重達10幾公斤，每次需出動10人舞群才有辦法開屏，她誇口40年前這套禮服可是萬人爭睹，價值台北市區一間小套房，為了拚場吸睛，壓箱寶孔雀裝今年非要重出江湖。繼超炫孔雀裝後，白冰冰舞台上立刻展現快速換裝功力，緊接著唱起拿手的日本演歌《關東春雨傘》，以節奏磅礡的日式演歌跳起傳統舞蹈，氣氛活潑熱鬧，彷彿身處在日本重量級的「紅白歌合戰」。
為了在跨年夜引起話題，白冰冰放大絕，加碼私下苦練、近來超夯的彩蛋歌曲《First Love》，獨特的白式唱腔，網友笑說：「冰冰姊把初戀唱得像失戀。」但這首歌是要給年輕粉絲們驚喜，現場觀眾報以熱烈掌聲，最後再以《體會》這首歌搭配手語完美演出，白冰冰希望聽障朋友能一起在跨年夜同歡，大姐大面面俱到、演出展現十足誠意，至於被問到節目停播後依舊風風雨雨不斷，白冰冰說：「大過年就是要大家開心，今天不談這些，新的節目很快跟大家見面。」