高雄雙跨年「亞灣未來市」打頭陣 180秒花火迎接2023
高雄跨年從2022「亞灣未來市」到2023元旦的「高流幸福式」演唱會，連續24小時的雙跨年活動，讓高雄市民從今年high到明年，晚間9點半時主持人宣布，全場已經近20萬人。市長陳其邁也應景戴上兔寶寶長耳朵造型出場，和市民一同跨年倒數，同時預告元旦高流幸福式演唱會，要大家跨滿24小時，祝大家新年快樂、平安幸福，2023一定會更好！
記者郭凱杰／高雄報導
高雄雙跨年活動由「亞灣未來市」演唱會在夢時代打頭陣，以260度雙面舞台視野，搭配6座懸吊式超大直立柱狀LED螢幕，帶來震撼視聽享受，另加碼180秒「亞灣跨年花火」。
晚會由浩角翔起與女神白家綺共同主持，不僅有金曲歌后艾怡良、新生代饒舌歌手高爾宣、R&B女神吳卓源、Kimberley陳芳語，及告五人、八三夭、原子少年－金星、Ozone等歌手。
動力火車、PT Girls、陳芳語、原子少年金星、Ozone依序上陣，由高雄女兒歌姬A-LIN 壓軸，市長陳其邁與市府團隊與全場一起倒數，旋即180秒亞灣跨年花火在大家齊聲倒數來到2023的當下，瞬間點亮整個亞灣區夜空，滿場一同感受絢麗花火震撼力，有別於建築特效煙火，今年放特色為高空花火，讓市民感受由上而下的視覺震撼力，耳邊響起「高雄驛起飛」，在花火照耀下，開心迎接2023。
明晚在高雄流行音樂中心海風廣場接棒登場的「高流幸福式」，則從晚間8點到12點，由主持過三金典禮的黃子佼擔綱。歌手陣容比起「亞灣未來市」更是不遑多讓，包括蘇慧倫、羅時豐、「創作才子」韋禮安、「迷幻歌王」林宥嘉、「破億神曲製造機」蕭秉治、「空靈系歌手」白安、「靈魂歌手」9m88、「嘻哈鬼才」熊仔、「搖滾樂團」TRASH、「Rocker代表」林宗興等。