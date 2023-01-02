喜迎2023年！占星師列「最旺星座Top3」　他事業財運雙贏

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TOP1、吠陀巨蟹(7/15-8/14)
好運降臨，擁有全新舞臺，能夠發揮自身優勢、擴張事業版圖，不過也同時伴隨著沉重的包袱與壓力。雖然收入狀況穩定但是開銷變化增加，偏財運也不理想，所以想要投資時要三思而後行。
TOP2、吠陀天蠍座(11/15-12/14)
工作運勢如同旭日東昇漸入佳境，只要保持平常心，工作步調會越來越穩定，若是有想換工作，2023年也是個好機緣。
TOIP3、吠陀雙魚座(3/15-4/14)
懂得把握資源與時機，好好的利用在自己身上，想要豐厚的收穫將不再是夢想。今年的財氣開始漸漸進入正向迴圈，收入方面有提升的趨勢，不過資金運用需要保守一點，才能減少不必要的損失。
【2023財富運前三名】
TOP1、吠陀處女座(9/15-10/14)
財運方面的運勢，算是一飛沖天充滿著各種驚喜，可以的話多積極一點能夠開拓財源。不過工作與事業發展的腳步緩慢，感覺到進度相當落後，催促的聲音與壓力到來，讓你想喘口氣休息的機會都沒有。
TOP2、吠陀天蠍座(11/15-12/14)
財富運勢開低走高，隨著工作運勢的穩定，收入也會隨之提升或穩定，只要控制好花錢的欲望，自然就不會破財。
TOP3、吠陀水瓶座(2/15-3/14)＆吠陀雙子(6/15-7/14)
水瓶座財運還算不錯，如果能從事自己熟悉的領域，都能為自己帶來不錯的收入，不過偏財運不佳，投資要特別小心。雙子座今年財富收入相當可觀，只要願意付出，都能夠得到好報酬，但是資金運用就要保守一點，建議見好就收。
想要了解自己的吠陀星座是哪一個，可以參考對照表。李靜唯老師特別提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。