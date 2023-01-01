法國大革命的帶罪羔羊　瑪麗皇后充滿魅力的坎坷人生

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十八世紀中葉後的歐洲，在經歷過一百多年的的大航海時代後，無論在商業、農業和工業上的發展和變遷，人民對封建特權制度已經越發不滿。再加上法國是啟蒙運動的中心，也是貴族特權缺點最多的國家，革命隨即一觸即發。這時奧地利來的十四歲公主瑪麗安東尼（Marie Antoinette），在這樣的關鍵時刻，嫁進法國皇室。
瑪麗安東尼（Marie Antoinette）的母親是統治奧地利、匈牙利和波西米亞的女王瑪麗雅‧泰瑞莎，父親則是神聖羅馬皇帝法蘭茲一世，瑪麗是他們十五個孩子中，最小的女兒。她的長相美麗，個性活潑、乖巧、守規矩，但是不喜歡學習，因此沒有受過太多正規教育，甚至不會講法文，只會講德文。由於瑪麗安東尼是家中最小的女兒又深受父母寵愛，本以為可以就此過著無憂無慮的生活，不用像其他姊姊們一樣必須與其他國家政治聯姻，但是當她的八姐生病往生後，年僅十一歲的她，就成為母親下一個儲備王后。
1770年，十四歲的瑪麗安東尼嫁給了日後的路易十六，並在1774年正式成為皇后。一剛開始，法國民眾都被她的美貌所折服，路易十六更是對她疼愛有加，深深以她為榮。這對恩愛的夫妻，生下了兩位公主、一位王子。個性直率的她，自然不願意顧及法國皇宮裡繁瑣的規矩與政治鬥爭，基本上只要是她不喜歡的人，哪怕是路易十五的情婦，權傾一時的杜巴夫人，她也不會給太多好臉色，因而得罪了不少小人。
路易十六為了消解瑪麗皇后在宮中的寂寞，花了大把銀子，修築花園。她則是把心思都花在華麗的首飾與珠寶，並且開始舉辦各種宴會，生活越來約豪奢。儘管路易十六再三苦勸她要節制，不要太招搖。但因為路易十六個性軟弱，制伏不了她的驕橫與任性，只好一再地為她的豪奢買單。再加上她沒有知識、又不大懂法文，沒有身為皇后應有的知識涵養，因此越發不受生活困苦的老百姓諒解，認為她並不是法國皇后，只是個「赤字夫人」、「奧地利女人」。不過真正讓她聲勢急墜的原因是:「鑽石項鍊事件」
「鑽石項鍊事件」
起源是一名珠寶商，想要將一條鑲有三千多顆大小不一的鑽石，但卻設計庸俗的項鍊，以天價賣給瑪麗皇后。結果慘遭識貨的皇后所拒絕。這時一名曾任維也納大使的紅衣主教，因為該主教並不受瑪麗皇后喜愛，擔心自己今後的仕途一片黯淡。這名女騙子便利用他對權力的渴望，欺騙主教，她深受皇后信任，可以幫助主教得到皇后的愛戴。主教不疑有他，秘密的與女騙子結盟。
女騙子利用一次次的假書信，讓主教誤以為瑪麗皇后對他越來越卸下心防，並且在字裡行間用各種名義，要主教慷慨解囊幫忙舉辦慈善晚會、捐贈等等。主教都義不容辭照辦。但日子久了，主教覺得事有蹊蹺，逐漸不相信皇后是真的對他信任。女騙子為了繼續騙主教，運用計謀，讓主教相信皇后是基於禮教，才故意對他不理不睬，並營造出皇后已經深深愛上他，並且要跟他約在皇宮的一個樹林裡約會。
女騙子為了圓這個謊，買通了一名長得跟皇后很像的妓女，前往樹林赴約。之後又通過書信，告訴主教她想要買一條鑽石項鍊。而那一條就是曾經被瑪麗皇后拒買的項鍊。主教答應了，但是因為價格昂貴，只能以分期付款的方式買下它。最後還是因為主教自身負債過多，付不出款項，被珠寶商一狀告到瑪麗皇后，這樁騙局才敗露。路易十六非常生氣，下令查辦。然而，此時各種八卦與流言蜚語，讓百姓相信瑪麗皇后就是這起事件的始作俑者，皇后是故意利用女騙子來剷除異己。法官最後以罪證不足，裁定主教和妓女無罪，女騙子被判終生監禁。法官直言不諱地譴責皇后，就是因為她平常生活豪奢、不檢點，才讓主教陷入騙局，法官認為主教會因此上當是合理的。這樣的判決，讓民眾當場一陣歡呼，也讓皇后豪奢的形象，深深烙印在她身上。也成為瑪麗皇后日後成為法國大革命的代罪羔羊。
事實上，瑪麗皇后對政治的敏感度很低，也不感興趣。但是卻常聽從朋友的關說，介入路易十六的決策。讓打不進皇后社交圈的貴族們深感不滿，只要逮到機會就散佈對她不利的流言，使得她的形象越發惡化。一開始她不在意，但是在經過鑽石項鍊事件後，她才意識到茲事體大，不過也已經無法彌補了。再者，瑪麗皇后並非是導致皇室債台高築的主因。路易十四的好大喜功、路易十五的連年征戰，才是導致龐大赤字的主因。路易十六繼承的只是一個國庫空虛、民不聊生的國家。瑪麗皇后的支出，佔國家支出，只能說是杯水車薪。但是因為她沒有身為皇后的自覺，更沒有洞察力去體恤百姓的艱難，在各種不利因素下，才會成為民眾用來宣洩怒氣的替罪羔羊。甚至出現了那句「何不吃蛋糕？」的名言。而事實上，這些都是子虛烏有、穿鑿附會之說。
法國大革命時，路易十六帶著一家老小要逃離法國前往奧地利時，被攔截了下來，最後兩人以叛國罪名，被送上了斷頭台。瑪麗皇后被行刑時，民眾終於可以見到這位惡名昭彰的皇后，他們看到皇后站上斷頭台，不小心踩到劊子手的手，本能反應地說：「我很抱歉，先生。」這時底下觀看的民眾才恍然大悟，啊！瑪麗皇后並不是個壞人！