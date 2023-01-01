元旦雨不停！今起一連「濕冷5天」 下週僅一日短暫回暖
今（1）日是2023第一天，中央氣象局表示，今仍受東北季風及南方雲系影響，水氣偏多，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島為陰短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較持續，可能有局部大雨出現，外出建議攜帶雨具備用，而其他地區中層雲亦較多，為多雲偶有零星短暫飄雨的機率。
編輯中心／綜合報導
在溫度方面，台南以北、東北部及東部低溫約15至17度，高屏及台東18至20度，早晚偏涼；預測明天白天高溫比今天稍微上升，北部、東北部及東部仍屬濕涼，台南以北、東北部及東部高溫約19至22度，高屏及台東約23度。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今、明仍受「東北季風」影響，北、東偶雨；南海有鬆散的中層雲系移入，中南部雲量增多、仍偶有陽光，近山區有微量飄雨的機率；週二、三(3、4日)「東北季風」略增強，氣溫微降，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。
吳德榮說，週四「東北季風」減弱，氣溫升，天氣好轉，西晴、東偶局部短暫雨。週五、六(6、7日)另一波冷空氣南下，氣溫下降，週五北、東有局部短暫雨，週六轉乾、天氣好轉；冷空氣目前模擬並不強、仍屬「東北季風」分級，但模式持續調整中、待觀察。（編輯：林莞茜）