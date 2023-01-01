元旦情侶放閃！IU發長文向鐵粉道歉 讚李鍾碩可愛又可靠
2023年韓國娛樂圈最受矚目的一對明星情侶檔，莫過於韓劇男神李鍾碩與女星IU（李知恩）熱戀，兩人昨（31）日被韓媒《Dispatch》爆出聖誕節同遊日本，火速發聲明認愛，坦承「從好友發展成戀人關係，真摯地交往中」，希望外界能投以溫暖的眼光看待，俊男美女搭配獲得粉絲們真心祝福。IU擔憂粉絲們被新聞嚇壞，凌晨還在個人官網發表文章，向暱稱「UAENA」的歌迷們道歉，並稱讚李鍾碩是可靠、可愛的對象，可見對戀情相當慎重！
記者江芷稜/綜合報導
有粉絲在微博揭露，IU在官網發表長文回應戀情，態度相當慎重，她首先向歌迷們道歉，在2022年最後一天讓大家為她有點不安，想要說聲謝謝和對不起。她坦承現在和李鍾碩約會中，非常謹慎看待這段關係，知道鐵粉會擔心、好奇，會很驚訝她突然認愛一事，特別向大家報告此事。
她大方表示，「我正在和老朋友互相依靠，培養著一顆好的心，值得慶幸的是，他是一個可靠且可愛的人，長期以來一直支持我，總是說著酷、酷、酷，給我真誠的鼓勵」。有了愛情滋潤，IU坦言工作心情很舒服，保持自豪和熱情，「我身邊有一個長期表揚我的好朋友，現在你們都知道了，為了不讓粉絲們擔心，我們會低調地、安靜地見面」。
IU說，很抱歉讓粉絲大吃一驚，也很感謝UAENA的祝福和問候，自己邊想邊寫著文章就度過了跨年，感謝歌迷們過去一年的陪伴，並自許今年在工作上不會再懶惰了，會盡力的。她溫柔且真摯的文字，讓粉絲感動不已，紛紛表示「她真的很在意大家的感受」、「姐姐妳這麼好不需要道歉的」、「一定要幸福喔」、「安靜地戀愛，工作才是最重愛的」。