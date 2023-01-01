元旦連假第2天　留意上午國道7地雷路段

今（1）日為元旦連續假期第2日，目前全國道路況皆大致正常，今日0-5時交通量為8.6百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）之2.5倍，預估今日交通量為113百萬車公里。而高公局也預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段，提醒用路人注意。
記者許家禎／台北報導
高公局指出，昨（31）日全日交通量為109.7百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）之1.2倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）之1.2倍，昨日下午國5南向石碇至頭城路段大致順暢。而今日連假第2天，目前全國道路況皆大致正常，截至7時，交通量為11.7百萬車公里。
今日相關疏導措施包括：0-12時封閉國1埔鹽系統南向入口、5-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時實施國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。
高公局也預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5南向用路人建議於17時後出發。