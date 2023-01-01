蕭敬騰認錯惹哭粉絲！跨年首發聲道歉：原諒我的不完美
金曲歌王蕭敬騰近幾年把事業重心移至中國，接下多檔大陸綜藝節目，並登上春晚表演，頗獲對岸好評，熱愛祖國的發言因此在台灣惹出不少爭議，他今（1）日罕見在臉書發文，表示自己常犯錯，為過去做得不夠得體的地方向外界道歉，誠懇態度獲得許多粉絲贊同，祝福他越來越好，迎向新的一年。
記者江芷稜/綜合報導
蕭敬騰去年登上央視春晚，透露返鄉認祖歸宗的心情，「一直被黃河長江滋養」、「要回自己的家看一看」等幾句話，引起台灣網友不滿，隨後傳出他在成都定居買房，對當地環境滿意，與台灣粉絲距離變得遙遠。接連不滿網紅Toyz批評自家餐廳、為乾媽向太加油等行徑，都意外成為話題焦點。
蕭敬騰昨晚現身央視的跨年晚會表演，隨後發出2023年第一篇文章，在臉書寫道「我跟很多人一樣，有夢想，但會偷懶，想成長，但常犯錯，2023我要跟過去，不得體、不禮貌、不對的事情、不好的自己，一切任何大家在乎或不在乎的錯誤道歉」，並希望外界原諒自己的不完美，會繼續加油做更好的人。
他曬出帶著笑容的帥照，和粉絲問候新年快樂，放下身段的誠懇態度獲得網友讚賞，紛紛留言鼓勵「老蕭一直是隨時反省、不斷進步的人」、「懂得認錯、道歉，夠成熟才會做的事情，欣賞你成熟了」、「沒有人是完美的，未來繼續加油」，忠實粉絲也被蕭敬騰真摯發文惹哭，希望他揮別過往的陰霾，不要受到輿論干擾。