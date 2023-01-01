戰爭非選項！蔡英文喊話習近平：兩岸合作讓更多人幸福

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蔡英文提到，面對近來中國疫情升溫，只要有需要基於人道關懷，台灣願意提供協助；近來因為中國疫情，世界各國調整防疫措施，目前到1月31日，我國也會啟動相關措施，確保國人健康。「全球疫情變化，我們會盡力、持續調整各項防疫措施，也請大家盡早接種次世代疫苗，提升保護力」。
發表談話後，記者提問談到，中國國家主席習近平在昨天新年談話中，並沒有提到「祖國統一」等字眼，蔡英文表示，「我們有注意到習近平主席在昨天講話，也注意到他用比較和緩方式表達」，但還是要提醒，台灣周邊解放軍軍事活動，無助兩岸關係，也無助區域和平穩定。
蔡英文說，在疫後的2023年，台灣與中國共同的課題，包含兩岸人民恢復健康永續交流，還有在全球經濟動能減緩的情勢下，要各自應對各種經濟情勢變化，在這同時也有共同義務，要維持台海區域和平穩定，這些都是兩岸必須共同面對的責任。
記者進一步提到，賴清德日前在高雄提到「和平保台」論述，是否代表政府的兩岸立場從「抗中保台」調整成「和平保台」？蔡英文聽完問題後，詢問賴清德「你要回答嗎」；賴清德說，「沒有啦，就總統記者會，總統回答」；蔡英文接著表示，「我就一併回答」。
她表示，不論是什麼樣的講法，目標都是一致的，就是持續維持兩岸和平穩定，這是共同目標，同時在保衛台灣上面，也必須強化國防的各項準備，讓保護台灣的力量較充足。