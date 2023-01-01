英國迎2023年！10萬人擠看倫敦眼煙火 無人機排女王致敬
世界各地陸續踏入2023年，英國也台灣時間1日早上8時邁入新的一年。揮別疫情陰霾，倫敦的跨年煙火秀也在連續兩年取消後，今年首度完全恢復，除了盛大的煙火秀之外，還有無人機表演向已故女王伊莉莎白二世致敬。
國際中心徐筱晴／綜合報導
英國跨年煙火秀在泰唔士河沿岸的「倫敦眼」（London Eye）摩天輪一帶施放，共計有6個持票進入的觀賞區、9個觀賞點都鄰近泰晤士河，包括西敏橋（Westminster Bridge）、國會廣場（Parliament Square）、特拉法加廣場（Trafalgar Square）等。
除了煙火秀之外，表演還使用了無人機在空中排出了已故女王的頭像，並且響起音樂已致敬這位在位世界上執政時間最長的君主。隨後無人機也將排出了現任英王查爾斯三世的頭像，象徵著兩位君主交接。
隨著跨年倒數結束，國會大廈塔樓上的「大笨鐘」（Big Ben）也敲響鐘聲，宣告正式迎來2023年。
由於受到新冠肺炎疫情及防疫措施，倫敦在2020年以及2021年皆未按往例舉行備受矚目、售票供民眾現場觀賞的跨年夜煙火，而是加強宣傳呼籲民眾施打疫苗加強劑，以利加速疫後復甦進程。不過今年時隔兩年再度舉辦煙火秀，雖然天氣濕冷還飄著雨，仍吸引了10萬觀眾購票前往觀賞，門票在短短數小時內售罄，更顯現出民眾對於防疫限制解封以及新年的期待。