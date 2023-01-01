元旦連假全台陰霾濕冷！3縣市大雨特報 高山有機會下雪
受到東北季風影響及南方雲系北移，2023年元旦北部及東半部地區的天氣還是陰霾濕冷，幾乎是看不見新年第一道陽光，降雨量最多的地方在宜蘭南澳西帽山累積雨量73.5毫米，而其他地區雲量也增多，且偶有零星短暫雨。中央氣象局上午持續針對基隆北海岸及宜蘭地區發布大雨特報，提醒連日降雨，山區要慎防坍方及落石。而今明兩天元旦連假期間水氣偏多，各地天氣都不穩定，中南部地區要等到週二（1/3）開工日當天才會慢慢放晴，這波東北季風預計週四（1/5）才會逐漸減減弱，北台灣天氣可望稍微回升，不過大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨。
記者張勵德/綜合報導
氣象局指出，由於水氣豐沛，若低溫條件配合，今明兩天3000公尺以上高山有零星降雪的機率，不過特別提醒想要賞雪的民眾，慎防山區道路積冰或溼滑，行車要注意安全。
氣象局預估，今明兩天水氣偏多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及東北部地區、大台北山區可能有局部大雨發生機率，其他地區也會有零星短暫雨，民眾連假外出活動記得攜帶雨具。整體水氣到週二開工日當天稍微減少一些，不過迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區恢復多雲到晴。至於溫度方面，北部地區低溫大約攝氏13到15度，高溫約攝氏19到22度，整天感受都明顯濕冷，中南部地區低溫約攝氏16到17度，高溫約攝氏23到25度，東部地區低溫約攝氏17到18度，高溫約攝氏21到22度。
這波東北季風預計週四起稍微減弱，北台灣氣溫略微回升約攝氏1到2度，各地早晚依舊偏冷，週四到週六除了大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區恢復多雲到晴。