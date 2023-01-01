柯文哲稱敬老金「天下沒白吃午餐」 蔣萬安：依規定辦理
台北市長蔣萬安宣布上任後要發放重陽敬老金1500元。不過，前台北市柯文哲認為「天下沒有白吃的午餐」，有很多行政程序要處理，並質疑經費來源。蔣萬安則回應說，會依照相關預算及規定辦理。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲與蔣萬安今日上午一同出席2023元旦健走活動，柯文哲在上台前聯訪被問到蔣萬安擬恢復重陽敬老金一事，柯文哲表示，重陽敬老金當時在市政府經過很多辯論，經過前副市長黃珊珊提的方法，總收入減掉總支出如果還有剩下，撥出十分之一去發重陽敬老金，這大家都同意，而且寫成行政命令，還在市政會議念過。
柯文哲說，若蔣萬安要改會面臨兩個問題，第一，必須修改行政命令，甚至標準動作要去市政會議去宣讀，之後發布新的行政命令；第二，預算都編好了，突然多一筆錢，要說明錢從哪裡來？要挪動其他預算？還是要舉債？這樣講清楚，台灣要成為法治國家要依法行政。柯文哲進一步說，天下沒有白吃的午餐，錢就那麼多，不然看你要去挪用那一筆錢，或是舉債。
健走活動柯文哲與蔣萬安同台，媒體問是否與柯文哲談到敬老禮金，柯文哲說有很多行政命令要處理，蔣萬安回應說，台北市議會很早就通過恢復發放重陽敬老金的自治條例，他會依照相關預算及規定辦理。