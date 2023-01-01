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快訊╱李鍾碩羞認戀情！發文讚IU成熟像姐姐　很想保護她

▲李鍾碩、IU爆熱戀，相繼發文向粉絲致歉，也感謝外界關心。（圖／翻攝自李鍾碩、IU IG）
▲李鍾碩、IU爆熱戀，相繼發文向粉絲致歉，也感謝外界關心。（圖／翻攝自李鍾碩、IU IG）

記者江芷稜/綜合報導

33歲的韓劇男神李鍾碩，在2022年末爆出熱戀29歲的女星IU（李知恩），面對外界湧入祝福，首次對外坦承戀情的他，內心感到喜悅也充滿不安，繼IU發文向粉絲吐露心聲道歉後，李鍾碩也發文告知粉絲喜訊，稱讚年紀小他4歲的IU，處事態度帥氣，有時成熟像個姐姐，但也很想保護她，熱戀糾結心聲冒出滿屏幕的粉紅泡泡。

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▲李鍾碩坦言和IU初識僅是朋友，慢慢發展成戀人關係。（圖／翻攝自李鍾碩IG）
▲李鍾碩坦言和IU初識僅是朋友，慢慢發展成戀人關係。（圖／翻攝自李鍾碩IG）
對外發布交往喜訊後，李鍾碩今（1）日在官網發表長文，透露以《黑話律師》拿到MBC演技大賞，雖然有點晚，還是想和一直為他打氣的粉絲表達感謝，並為了無預警的認愛新聞，讓大家在年尾嚇了一跳表達歉意，「想對大家說，我現在雖然還有很多不足，年紀大了還是很害羞，對於一直支持、鼓勵我的粉絲們，真的很感謝你們」。

他大方透露，和IU在20多歲結識開啟緣分，一直是友情關係，沒有發展成戀人，當了很久的朋友慢慢萌生感情，「我是一個認定目標就會拚命衝刺的人」，相信粉絲應該能理解，而IU一直在他內心有個重要角落，會一起思考人生方向和生活苦惱，也因此成為彼此的依靠。

▲IU（右）坦承與李鍾碩甜蜜約會中，並在官網發文向粉絲道歉。（圖／翻攝自李鍾碩、IU IG）
▲IU（右）坦承與李鍾碩甜蜜約會中，並在官網發文向粉絲道歉。（圖／翻攝自李鍾碩、IU IG）
李鍾碩形容IU是個獨特的存在，「雖然她年紀比我小，有時候又很像姐姐，像個大人一樣，有時候又讓人想保護她，是這樣一個帥氣的朋友，因為她，我想成為一個更好的人」，本來想好好說明戀情，但因為是第一次，應該讓粉絲們訝異又有點遺憾，還是外界能以溫暖的心祝福他們。

李鍾碩、IU相繼發文，向粉絲致歉又道謝，坦承非常介意粉絲的想法，也表明會低調戀愛，工作上繼續努力，真誠態度獲得眾人認可。網友笑說「他年初就說想結婚，年紀已經到了，真的尊重祝福」、「該不會在商量什麼時候結婚？」、「希望真的會有好結局」。

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