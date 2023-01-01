快訊／翁立友曝婚訊！「拚進度爆雙喜」 公開超正愛妻
金曲歌王翁立友兔年首日報喜訊，幸福宣言「找到人生新夥伴」，完成人生大事，為新階段打拚。除了公布喜訊，他的新專輯《刀馬旦》也即將登場，雙喜臨門的翁立友打趣的笑說現在加緊腳步，趕拚人生進度。
記者吳雨婕/綜合報導
翁立友在一月一日公布震撼喜訊，完成人生大事與新專輯，雙喜臨門，翁立友表示：「在疫情期間，有多出的時間，讓自己沉澱與感受到人世間的無常，因而加緊腳步完成人生大事，感謝老天爺賜予這麼好的姻緣，時機到了，緣分也就到了！」翁立友透露，已經完成登記結婚，因為當時疫情嚴峻，「我們都覺得實質的生活相處勝過一切外在的形式，就這樣的步入人生另個階段，兩人的幸福最重要，只要有心，形式不重要，因此我們選擇平凡真實，不再舉行宴客，很感謝大家給予的祝福，選在兔年首日與大家分享喜訊，我的人生不再孤單，有個新夥伴，我們倆都願意付出一切追求，一同努力打拚新的人生，有愛妻的鼓勵相伴，我的人生感到非常的圓滿！」
提到愛妻Emily，翁立友甜蜜提到：「因為她的善良吸引著我，讓我有攜手共創人生的動力。圈外人的她始終默默的支持著我，我們都喜歡低調過生活，在相處的過程中，很開心的找到彼此的默契，因而決定一起共築新的人生。」