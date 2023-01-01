綠兩岸論述變和平保台？趙少康酸：像渣男自稱對愛情專一
民進黨在2022九合一選舉中大敗，檢討小組召集人鄭文燦曾點出，未來兩岸論述要調整，而副總統賴清德近來則拋「和平保台」概念，引外界關注似有意取代「抗中保台」兩岸論述。對此，中廣董事長趙少康今（1）日發文諷刺，從抗中一下跳到和中，人們就忘掉民進黨與戰爭聯想？就好像「渣男說我的愛情很專一」一樣好笑。
記者翁子竣／台北報導
趙少康今發文表示，民進黨未察覺到俄烏戰爭後的社會氛圍已有所不同，民眾擔心戰爭風險的心理已大增，繼續主打對抗性強烈的口號作為標語，是這次九合一選戰的重大失誤。他主張2024大選主軸就是「戰爭與和平」的選擇，民進黨知道這樣會再大輸，所以檢討後決定改變訴求，要把「抗中保台」改成「和平保台」！令人不禁哈哈大笑，
趙少康直言，民進黨也太跳TONE，從「抗中」一下子跳到「和中」，人們就會忘掉民進黨與戰爭的聯想？就好像「渣男說我的愛情很專一」一樣好笑。他強調，馬英九主政8年，兩岸風平浪靜、共存共榮，蔡英文主政年，兩岸驚濤駭浪、兵凶戰危，民進黨跟戰爭是連體嬰，是一體的兩面，怎麼可能迴避得了？又怎麼是喊喊「避戰」、「和平」就能矇混過去的？
趙少康呼籲，民進黨要和平，沒人會反對，但民進黨要和平就要放棄台獨黨綱、挑釁中共，及放棄反中仇中，副總統賴清德必須放棄「務實的台獨工作者」身分，蔡英文必須放棄「迂迴台獨」策略。
最後，趙少康說，如果民進黨真的徹底揚棄台獨，中共還是要用武力攻台，中共就是與全台2300萬人為敵，也必然受到全世界民主國家的唾棄，如果民進黨一面搞明獨暗獨，一面要求和平，就像一個渣男要求女生對他忠誠一樣。