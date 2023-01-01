名家論壇》朱駿／避戰、備戰與止戰不能浪漫空想

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蔡英文在12月27日記者會上引用烏克蘭為例子，認為烏克蘭被侵略了三百天後仍未被擊倒，得出「備戰才能避戰，能戰才能止戰」的結論，自己重重打了自己的臉不自覺，腦子空洞無厘頭，不待多言。
烏克蘭之戰進行了300多天的例子恰恰證實了「備戰不能避戰，能戰不能止戰」，蔡英文的結論就是空話笑話一句，以空話笑話應付嚴峻的局面，如何避戰？遑論止戰。一旦面臨殘酷的戰爭，台灣人民絕對笑不出來。極可能是幕後有美國的壓力，有口難言，以為台灣人民人善可欺，隨口敷衍，對美交差吧？
兩岸問題難以用軍事解決
在一般兩國對峙的正常情況下，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的想法絕對無可挑剔，但就關係特殊的兩岸全局而言，這樣的思考只是偏狹的一小部分，這裏面有一些問題應該更深入思考。
首先，中共要統一台灣是只要他們掌權就會永遠會持續推動的政策，和平統一無望，終必武統，才有可能統一。備戰的主動權固然在台灣手上，但是否發動戰爭，則非台灣能夠控制，一方備戰並不能就當然制止另一方啟戰，人家要不要採取軍事行動，發動權不在我們的手上。烏克蘭之戰就是明證之一。避戰或備戰顯然不對症。
其次，面對中共的軍力，我們的軍人應該訓練到什麼程度才能備戰止戰？練到這個程度需要多少時間？如果沒有至少半年到一年的時間不能竟其功，一年的兵役夠用嗎？這次義務役延長一年是不是只是階段性表演，純屬虛功或為下一波延長取得高一點的台階？
再者，十足的備戰必然要與大陸武器競賽，這是要花大錢的，兩岸體量差距如此之大，在已落後大陸甚遠且差距持續擴大的現實下，我們是否能長期承擔這個競賽的費用且可彎道超車？令人懷疑！如果不能，武器競賽終究要敗，大言備戰止戰就有吹牛欺騙百姓的嫌疑。
總而言之，對台灣而言，軍事武力無法解決兩岸問題，聚焦於武力可能失去觀照全局的能力，扭曲窄化了自己的認知，反倒會引來更大的麻煩。由於軍事的侷限性與風險，台灣的國防處境確實難堪，沒有它不行，但有它解決不了或可能惡化問題。
美國的嚇阻長期而言必然無效
台灣的民意明顯是，既不希望兩岸發生戰爭，不希望人民被迫上戰場，也不願意被中共統治；但永遠無法排除中共武統的可能性，因為主動權在人家手上。軍事武備的嚇阻只能依賴美國，姑且不說美國也無法保證他們的嚇阻一定長期有效，在依賴美國的期間，台灣必然要付出不合理的高昂代價，社會發展模式必然扭曲，也會扭曲兩岸關係。這已為幾十年來的事實所證明。
最大的問題在於，美國的嚇阻只是掩蓋兩岸問題真正的病灶，不對症下藥，只是揚湯止沸，不處理病灶，不釜底抽薪，這個病灶必然持續發展，產生台灣無法預判與掌控的惡性循環，永遠會被美國人掐著玩，一旦有事，美國可以迅速抽身不管。
兩岸縱使現狀本質不斷改變，只要不統不獨，最符美國人的利益，因此，美國人是不願意見到台灣對兩岸問題對症下藥，釜底抽薪的。理由很簡單，這極有可能會令兩岸越走越近，台灣越來越有自主性（同時不受大陸影響與美國控制），催化情勢的變化，美國失去長久玩弄兩岸的支點。
一言以蔽之，在兩岸關係上，台灣若依賴美國，是把自己的命運交到別人的手上，就會嚴重傷害自己的主觀能動性與核心利益。
正確理解科技的效用
有軍事專家以為，台灣避戰上策是堅持張忠謀主張的「矽盾」，戰鬥機器人所以是台灣國防的最優解。
問題是「矽盾」只是一廂情願的空想，沒等老共動手，美國已經開始拆解台灣自以為是的「矽盾」了。如果地緣政治對保衛台灣真的重要，那是台灣這塊土地重要，不是可以到處設廠的企業重要，全球尚未見到一家企業或一個產業可以擔負一國國防之任的例子。
戰鬥機器人是一個趨勢，但也要與對手拚科技成果的質量與數量，就如同武器競賽，兩岸體量差距如此之大，台灣如何可「永久持續地」拚此？何況，台灣的國防科技早就難望大陸項背，如何能彎道超車？至於「台積電也說要把最先進的晶片廠留在台灣，不會到美國」，是站不住腳的說法。台積電只是代工廠，晶片是客戶的，美國廠或日本廠乃至傳言中的歐洲廠一旦正式量產，肯定會逐步擴容，這些客戶可能逐步減少最終都不到台灣投片生產了。
政治戰略才是台灣唯一的出路
軍事在兩岸關係上不能沒有角色，但不能解決問題，長期以往對台灣不利的機率很高。同時，台灣最大的問題種因於國家認同，就是一國之內對敵時，不會只有一個中心，兩個中心就是「患」，多心就更亂，國防能力必然會有大問題。
兩岸問題的病灶在政治分歧，戰爭與軍事其實是這個分歧的派生物，應該處理這個病灶，若成功了，才有可能出現兩岸之間可持續的和平，這樣才是「和平保台」。欲達此，必須要有以我們為中心的高明政治戰略，拚軍事只會不符效益地消蝕台灣的戰略資源。
●作者：朱駿／時事評論人
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