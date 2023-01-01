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茂盛喜迎元旦寶寶 首名金兔寶搶著早上9時不到出生

▲台中茂盛醫院早上迎來2名元旦寶寶，嬰兒室插滿國旗慶祝，喜氣洋洋。（圖／茂盛提供）
▲台中茂盛醫院早上迎來2名元旦寶寶，嬰兒室插滿國旗慶祝，喜氣洋洋。（圖／茂盛提供）

記者金武鳯/台中報導

歡慶2023年元旦，台中茂盛醫院上午喜迎2名元旦寶寶。茂盛醫院表示，2位產婦中，一位是自然產生下二寶，另一位接受試管療程後順利產子。對於迎來元旦寶寶，媽媽們都非常開心。由於台灣疫情有升溫趨勢，院方贈送兒童防疫帽及金兔娃娃給寶寶們，祝福他們平安健康長大。院方也準備元旦金蛋送給來院求孕夫婦，希望沾沾元旦寶寶好運，早日圓夢求子。

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茂盛醫院迎接金兔年的第1個元旦寶寶，是由33歲賴小姐自然產生下，產程順利。先生表示，太太今天清晨快4時進入醫院待產，孩子急著在8時57分出生，是個3700公克的壯丁，他說很驚喜迎來全家族第1個元旦寶寶！

▲林先生迎來家族第一名元旦寶寶超開心，院方贈送防疫帽及金兔娃娃祝福寶寶健康長大。（圖／茂盛提供）
▲林先生迎來家族第一名元旦寶寶超開心，院方贈送防疫帽及金兔娃娃祝福寶寶健康長大。（圖／茂盛提供）
第2個元旦寶寶是31歲的產婦林小姐，她結婚6年多來未能懷孕，去年1月底求診，接受試管療程取出26顆卵子，培育出6顆正常胚胎，經採取AI及T/L，3個月後植入1顆特優等胚胎，一舉成功，今天早上9點54分產下2820公克的女娃，整個治療到生產只花11個月！抱到元旦女娃娃的林先生說，辛苦老婆幫他生個這麼漂亮的女兒，全家族喜迎第1個元旦寶寶。

茂盛醫院一早就迎來2名元旦寶寶，院裡喜氣洋洋，特別在嬰兒室插上國旗慶祝。此外，院方也準備兒童防疫帽、金兔娃娃，由負責接生的婦產科陳彥宇和廖敬慈醫師，以及麻醉科廖信明醫師，代表院方贈送給元旦寶寶，祝福小娃娃們平安健康長大。茂盛表示，目前還有2名孕婦待產中，預期今天總共會迎來4名元旦寶寶，較去年減少4名。

院方表示，內政部統計2022年1月至11月期間，新生兒總數約有12.6萬人，出生人數年年創歷史新低；同時，國發會也觀測到台灣幼年人口成長趨勢持續往下修，讓人心驚驚。原因之一，可能是近期台灣通貨膨脹嚴重，民眾深感生活壓力大，更不敢生小孩！李院長表示，今年的兔年是福氣、好運之年，想生子的民眾，可以好好把握。他也期待「試管補助方案」能在今年催出更多的金兔寶寶，以緩解台灣少子化危機！





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