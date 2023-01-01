茂盛喜迎元旦寶寶 首名金兔寶搶著早上9時不到出生

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第2個元旦寶寶是31歲的產婦林小姐，她結婚6年多來未能懷孕，去年1月底求診，接受試管療程取出26顆卵子，培育出6顆正常胚胎，經採取AI及T/L，3個月後植入1顆特優等胚胎，一舉成功，今天早上9點54分產下2820公克的女娃，整個治療到生產只花11個月！抱到元旦女娃娃的林先生說，辛苦老婆幫他生個這麼漂亮的女兒，全家族喜迎第1個元旦寶寶。
茂盛醫院一早就迎來2名元旦寶寶，院裡喜氣洋洋，特別在嬰兒室插上國旗慶祝。此外，院方也準備兒童防疫帽、金兔娃娃，由負責接生的婦產科陳彥宇和廖敬慈醫師，以及麻醉科廖信明醫師，代表院方贈送給元旦寶寶，祝福小娃娃們平安健康長大。茂盛表示，目前還有2名孕婦待產中，預期今天總共會迎來4名元旦寶寶，較去年減少4名。
院方表示，內政部統計2022年1月至11月期間，新生兒總數約有12.6萬人，出生人數年年創歷史新低；同時，國發會也觀測到台灣幼年人口成長趨勢持續往下修，讓人心驚驚。原因之一，可能是近期台灣通貨膨脹嚴重，民眾深感生活壓力大，更不敢生小孩！李院長表示，今年的兔年是福氣、好運之年，想生子的民眾，可以好好把握。他也期待「試管補助方案」能在今年催出更多的金兔寶寶，以緩解台灣少子化危機！